قراصنة يعطلون خطاب الرئيس الإيراني في الذكرى 44 للثورة

تعرض التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم السبت، لهجوم سيبراني مما تسبب في تعطيل خطاب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي يلقيه بمناسبة الذكرى 44 للثورة الإسلامية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إيرانية.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن الانقطاع استمر لمدة 19 ثانية.



وبحسب وسائل الإعلام فقد دعت مجموعة قراصنة تدعى “عدالة علي” في مقطع فيديو مدته 44 ثانية نشر على تويتر الناس للمشاركة في احتجاجات على مستوى البلاد الأسبوع المقبل وحثت الإيرانيين على سحب أموالهم من بنوكهم.

وسمع في الفيديو هتافات من بينها “الموت لخامنئي” و “الموت للجمهورية الإسلامية” وقام شخص مقنع بصوت امرأة بقراءة الرسالة.



وفي كلمة ألقاها في ساحة آزادي بالعاصمة طهران ، أشار رئيسي إلى الاحتجاجات المناهضة للنظام بأنها مشروع أعداء إيران يهدف إلى منع الأمة من مواصلة إنجازاتها.



وبمناسبة الذكرى خرج آلاف الإيرانيين في مسيرة في الشوارع والميادين الرئيسية المزينة بالأعلام والبالونات واللافتات التي تحمل شعارات ثورية ودينية، كما عرض الجيش الإيراني صواريخه البالستية من طراز عماد وسجيل وصواريخ كروز بالإضافة إلى طائرتي شاهد -136 ومهاجر.



وشهدت إيران تظاهرات شديدة في سبتمبر الماضي بعد وفاة الفتاة الكردية الإيرانية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما، التي احتجزتها شرطة الآداب في البلاد.