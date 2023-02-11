عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قراصنة يعطلون خطاب الرئيس الإيراني في الذكرى 44 للثورة

رئيس ايران
رئيس ايران

تعرض التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم السبت، لهجوم سيبراني مما تسبب في تعطيل خطاب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي يلقيه بمناسبة الذكرى 44 للثورة الإسلامية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إيرانية.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن الانقطاع استمر لمدة 19 ثانية.


وبحسب وسائل الإعلام فقد دعت مجموعة قراصنة تدعى “عدالة علي” في مقطع فيديو مدته 44 ثانية نشر على تويتر الناس للمشاركة في احتجاجات على مستوى البلاد الأسبوع المقبل وحثت الإيرانيين على سحب أموالهم من بنوكهم.
وسمع في الفيديو هتافات من بينها “الموت لخامنئي” و “الموت للجمهورية الإسلامية” وقام شخص مقنع بصوت امرأة بقراءة الرسالة.


وفي كلمة ألقاها في ساحة آزادي بالعاصمة طهران ، أشار رئيسي إلى الاحتجاجات المناهضة للنظام بأنها مشروع أعداء إيران يهدف إلى منع الأمة من مواصلة إنجازاتها.


وبمناسبة الذكرى خرج آلاف الإيرانيين في مسيرة في الشوارع والميادين الرئيسية المزينة بالأعلام والبالونات واللافتات التي تحمل شعارات ثورية ودينية، كما عرض الجيش الإيراني صواريخه البالستية من طراز عماد وسجيل وصواريخ كروز بالإضافة إلى طائرتي شاهد -136 ومهاجر.


وشهدت إيران تظاهرات شديدة في سبتمبر الماضي بعد وفاة الفتاة الكردية الإيرانية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما، التي احتجزتها شرطة الآداب في البلاد.

ايران قراصنة الاحتجاجات الرئيس الإيراني هجوم سيبراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. زيادة الإيجار القديم 15% لهذه الفئات والتطبيق بعد 20 يوما فقط

انهيارات في السعودية وبيان عاجل من المساحة الجيولوجية .. ماذا يحدث؟

تعليق ساخر من فرج عامر بعد هزيمة الزمالك أمام بلوزداد الجزائري| شاهد

شاهد من هنا.. مفاجأة في القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي

القناة المجانية الناقلة وأسماء المعلقين .. شاهد مباراة الأهلي وفلامنجو

بينها القاهرة.. غطاء سحابي يغطي 9 محافظات وأمطار غزيرة خلال ساعات| تفاصيل

وحداني.. كهربا يثير الجدل بهذا المنشور| شاهد

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة أسيوط برقم الجلوس عبر هذا الرابط

موضوعات متعلقة

مئات الضباط في إسرائيل ينظمون مسيرة لمدة 3 أيام احتجاجا على الإصلاح القضائي

سوريا توجه نداءً رسميا إلى الاتحاد الأوروبي للمساعدة بعد الزلزال

قفزة جديدة في عدد قتلى زلزال تركيا وسوريا

إسرائيل.. طرد عضو كنيست طالب بالعصيان المدني ضد الحكومة

تهدد بتفجير ساحة الصراع.. فلسطين تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف سيناريوهات نتنياهو

ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال في تركيا وسوريا

بعد مرور عام على الحرب الروسية الأوكرانية.. مسؤولون عسكريون أمريكيون يتوقعون الفائز

بن كاسبيت: نتنياهو يجرنا إلى الحرب الأهلية وقد تكون هذه نهاية الحلم الصهيوني

ترشيحاتنا

من 5000 إلى 100 ألف سيارة سنويا.. مدبولى يزف بشرى للمواطنين

عقب مطالبات بالاستقالة.. اجتماع طارئ لمجلس إدارة نادي الزمالك

زلزال تركيا .. إخراج رضيع سليم من تحت الأنقاض بعد 128 ساعة

مباراة الأهلي وفلامنجو مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

تعرف على القطع الأثرية المميزة لشهر فبراير بالمتاحف

مدبولي: الدولة مستعدة لتحويل 100 ألف سيارة سنويا من بنزين إلى كهرباء

ads
ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. كيف يستمتع كل برج في عيد الحب.. وفاة بلوجر شهيرة يثير ضجة على السوشيال ميديا.. أطعمة تمنح الدفء والشبع

مواقف النجوم الإنسانية| رابح صقر يرغب في تبني رضيعة زلزال سوريا.. إلهام شاهين تتبرع بأعضائها بعد الوفاة

توقف عن شراءها .. تحذير عاجل من تناول تونة تباع بالأسواق

مع بداية الفصل الدراسي الثاني .. نصائح غذائية لكل مرحلة دراسية

فيديو

حلا شيحة تفاجئ جمهورها بدون حجاب.. ما القصة ؟

انسياخ الأرض كارثة طبيعية تهدد قرى الهند.. هل نشهد مأساة مثل زلزال تركيا؟

بأسعار من 160 جنيها.. الزراعة تطرح 3 أنواع من اللحوم بالأسواق

أول يوم دراسة في 12 محافظة.. 11 حدثا هاما في التيرم الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ