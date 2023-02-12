عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بحضور وزير قطاع الأعمال.. صناعة النواب تناقش استراتيجية تطوير الغزل والنسيج اليوم

المهندس محمود عصمت
المهندس محمود عصمت ، وزير قطاع الأعمال العام

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، 6 اجتماعات خلال الأسبوع الجاري، حيث تناقش خلال اجتماعين اليوم الأحد، إستراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام فيما يخص نتائج تنفيذ أعمال تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج ، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العالم.  

وتناقش اللجنة غدا الاثنين، خلال اجتماعين، مشروع قانون مقدم من النائب/ محمد إسماعيل، وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس)، بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

و تناقش اللجنة، بعد غد الثلاثاء ، طلب الإحاطة المقدم من النائب/ محمد نشأت العمدة، بشأن تصدير الحجر الجيري بكميات كبيرة دون عمل قيمة مضافة، من خلال تصديره مطحون لزيادة الدخل القومي.

وتعقد اللجنة اجتماعا آخر بعد غدا الثلاثاء، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرال جلال الهريدي، بشأن عدم تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2020 بإقامة منطقة صناعية في منطقة العكرشة بالخانكة بمحافظة القليوبية، حيث تضم المنطقة تجمعات صناعية عشوائية بعيدة عن الرقابة والتفتيش من جانب الأجهزة المعنية في الدولة.

لجنة الصناعة بمجلس النواب وزارة قطاع الاعمال العام الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية قيمة مضافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير: 40 مليون جنيه تنعش خزينة الزمالك.. ونبيه وعبدالمقصود يعلنان الرحيل

ثلوج في هذه المناطق.. خريطة سقوط الأمطار على البلاد اليوم

ارتجاج في المخ | أشرف زكي يكشف تطورًا عن حالة علا غانم ..خاص

أسعار الذهب تتراجع أخيرا.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية على هذه المناطق خلال ساعات

الفراخ تتراجع 20 جنيها خلال أيام.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض

ضربة موجعة لـ الأهلي بعد الهزيمة أمام فلامنجو في كأس العالم للأندية

مرتضى منصور يجتمع بجهاز الزمالك في منزله .. لهذا السبب

ترشيحاتنا

تعليمات للصحافة وقطع للعلاقات.. مسؤول فرنسي يعلن مفاجأة بشأن تفجير نورد ستريم

اجتهادات شخصية وتوقعات.. السعودية تكذب ادعاءات العالم الهولندي بشأن الزلازل في المنطقة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 12 - 2 - 2023 والقنوات الناقلة

السوداني بـ 160 جنيها.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق والمنافذ الحكومية

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين في 7 محافظات: أمطار غزيرة ورياح خلال ساعات

أسعار الذهب تتراجع أخيرا.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل المكرونة البشاميل چوسي

أسباب تكيس المبايض وأعراضه

حسام موافي يعدد فوائد مشروب الحليب والكركم

عدلت فتحة الفستان.. أحلام بإطلالة مبهجة في سعودي أيدول

فيديو

بعد نهاية اليوم الأول لتلقي الأوراق.. 10 مرشحين في انتخابات نقابة الصحفيين 2023|فيديوجراف

رسائل ماسنجر فضحته .. طبيب طنطا الشهير تزوج 4 سيدات وأنجب 12 طفلا

تحذير سعودي من زلزال بالبحر الأحمر وهزة جديدة تضرب تركيا .. فيديو

عاجل .. الأرصاد تحذر وتصف الساعات القادمة بذروة الطقس السيء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

اﻟﻤﺰﻳﺪ