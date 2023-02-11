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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد رياضي: الأهلي هزم نفسه أمام فلامنجو بسبب الأخطاء الفردية |فيديو

الأهلي
الأهلي

علّق النادق الرياضي محسن لملوم، على هزيمة النادي الأهلي من فلامنجو البرازيلي في  مباراة تحديد المركز الثالث في  كأس العالم للأندية.

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وقال محسن لملوم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى  في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "جماهير الأهلي غاضبة بسبب هزيمة اليوم".

وأضاف محسن لملوم: "النادي الأهلي هزم نفسه بسبب الأخطاء الفردية في مباراة فلامنجو البرازيلي".

وتابع محسن لملوم: "الأهلي أضاع عددًا كبيرًا من الفرص خلال مباراة اليوم"، مضيفًا: "الصحف البرازيلية حذرت من خطورة الأهلي.. لكن الأهلي لم يستغل هذا الأمر".

وأكمل محسن لملوم: "الميدالية البرونزية كانت في المتناول"، مضيفًا: "مينفعش محمد شريف يضيع انفراد كامل بالمرمى وكان عليه أن يستغل هذه الفرصة".

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