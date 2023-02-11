ناقد رياضي: الأهلي هزم نفسه أمام فلامنجو بسبب الأخطاء الفردية |فيديو

علّق النادق الرياضي محسن لملوم، على هزيمة النادي الأهلي من فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

وقال محسن لملوم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "جماهير الأهلي غاضبة بسبب هزيمة اليوم".

وأضاف محسن لملوم: "النادي الأهلي هزم نفسه بسبب الأخطاء الفردية في مباراة فلامنجو البرازيلي".

وتابع محسن لملوم: "الأهلي أضاع عددًا كبيرًا من الفرص خلال مباراة اليوم"، مضيفًا: "الصحف البرازيلية حذرت من خطورة الأهلي.. لكن الأهلي لم يستغل هذا الأمر".

وأكمل محسن لملوم: "الميدالية البرونزية كانت في المتناول"، مضيفًا: "مينفعش محمد شريف يضيع انفراد كامل بالمرمى وكان عليه أن يستغل هذه الفرصة".