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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بسيناء تنظم معرضا لتسويق المنتجات اليدوية في بئر العبد

نماذج من المنتجات
نماذج من المنتجات اليدوية والتراثية للفتيات

تنظم مديرية الشباب والرياضة في محافظة شمال سيناء،  معرض للشباب من الجنسين بمركز شباب رابعة مركز بئر العبد، بهدف تسويق منتجاتهم وتشجيعهم وتأهيلهم لسوق العمل.

 

تشجيع الفتيات 

 

وقال إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام المديرية الشباب والرياضة بالمحافظة إن إقامة المعارض لمراكز الشباب تهدف إلي تشجيع الفتيات علي الإنتاج للمشغولات اليدوية التي تحمل الطابع السيناوي والتي تتميز بها الفتيات في سيناء، إلى جانب توفير فرص عمل لهن من خلال تسويق هذه المنتجات.

وأشار إلى أن المعرض سيقام خلال الفترة من غد الإثنين حتى الأربعاء المقبل.

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