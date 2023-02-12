ذكرى ميلاد الضيف أحمد.. تعرف على سر أول لقاء له مع فؤاد المهندس

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الضيف أحمد، الذى ولد في 12 فبراير عام 1936، ورحل عن عالمنا عام 1970، عن عمر يناهز 34 عاما.

وقدم الفنان الضيف أحمد، عددا من الأعمال الفنية التى تعد من العلامات المؤثرة فى تاريخ السينما المصرية.

مسيرة الضيف أحمد:



بدأت موهبة الضيف أحمد، تتضح وتظهر من خلال خشبة مسرح الجامعة، حيث قام بالتمثيل والإخراج بفريق التمثيل ونال عدة جوائز لإخراجه عددا من الأعمال من روائع المسرح العالمي حتى حصل على الميدالية الذهبية وكأس الجامعات المصرية.

الضيف أحمد وفؤاد المهندس

شاهد الفنان فؤاد المهندس، الضيف أحمد، وهو يؤدي شخصية «الإخوة كرامازوف» على خشبة المسرح بالجامعة ليسند إليه دورًا في مسرحية «أنا وهو وهي» لتكون هذه الخطوة هي انطلاقته الفعلية في عالم الفن والغوص في كل أسراره.

بدأ الضيف أحمد، ينتشر ويطرق جميع الأنشطة الفنية، فعمل في برنامج ساعة لقلبك.. تعلم منه الكثير من كيفية مواجهة الجمهور، حتى وإن كان من خلف أثير الإذاعة ليسمعه الفنان سمير غانم ويقتنع بموهبته.