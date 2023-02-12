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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دنيا سمير غانم: انبهرت برسومات الأطفال في المتحف المصري الكبير

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت دنيا سمير غانم في الصور من خلال زيارتها لجناح كايرو ارت بالمتحف المصري الكبير رفقة عدد كبير من الأطفال والزوار.

 

وكتبت دنيا سمير غانم: "النهاردة زرت جناح أرت كايرو في المتحف المصري الكبير علشان أتفرج على الرسومات الجميلة لفنانين صغيرين استفادوا من برامج حماية الطفل في يونيسف.. انبهرت برسوماتهم والقصص اللي بتحكيها، قصص الأمل برغم التحديات اللي واجهوها، واللي من خلال الفن عرفوا يتجاوزوها.. أنا بشجعكم إنكم تزوروا المعرض وتشوفوا الأعمال الفنية الجميلة اللي عملها الأطفال الموهوبين.

بدأت دنيا سمير غانم تصوير مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "صراع الفصول" والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل.

صراع الفصول

المسلسل إنتاج أحمد السبكى، وإخراج إسلام خيرى، والعمل المكون من 15 حلقة، حيث تقدم دنيا سمير غانم 3 حقب زمنية مختلفة، ولكل حقبة زمنية ملابس وأحداث وشخصيات مختلفة، ويشارك في بطولة العمل كل من سيد رجب، محمد سلام، سلوى خطاب، وعدد كبير من الفنانين.

أبرز إطلالات دنيا سمير غانم اخبار دنيا سمير غانم المتحف المصري

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