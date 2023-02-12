سلطة لذيذة ومحببة.. طريقة عمل متبل الحمص

متبل الحمص من السلطات اللذيذة المحببة، كما أنها من الوصفات التي يشتهر بها المطبخ العربي، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، وهي تعتبر أحد المقبلات السهلة التي يمكن تحضيرها بجانب الوجبات الأساسية.. تقدم الشيف رانيا المصري طريقة عمل متبل الحمص.





المقادير لعمل متبل الحمص

كوب حمص

4 ملاعق كبيرة طحينة

نص ملعقة صغيرة ملح

4 ملاعق كبيرة مايونيز

علبة زبادي

زيت الزيتون: حسب الرغبة

ماء (لسلق الحمص)

ربع كوب عصير الليمون



طريقة عمل متبل الحمص

انقعي الحمص في الماء لمدة ساعتين على الأقل ثم اسلقيه إلى أن ينضج.

ضعي الحمص في الخلاط الكهربائي مع جميع المكونات ما عدا زيت الزيتون، واخلطي جيداً حتى يصبح خليط متجانس.

ضعي الحمص في طبق التقديم وزينيه بحبات الحمص المسلوق وزيت زيتون .