طريقة عمل الكاتشب السريع بمكونات بسيطة في دقائق، وبمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الكاتشب .



المقادير لطريقة عمل الكاتشب السريع



٤ ملعقة كبيرة صلصة طماطم

كوب ماء

ربع كوب خل

ملعقة كبيرة سكر او اكثر حسب طعم الصلصة

ملعقة كبيرة و نصف نشا

٢ ملعقة كبيرة زيت

ملعقة صغيرة بصل بودر

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر

ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود



الطريقة لعمل الكاتشب السريع



-في حلة يوضع الماء والنشا ويقلب جيدا حتي يذوب النشا، ثم تضاف باقي المكونات من الصلصة والخل والسكر والبهارات وتقلب جيدا.

- ترفع على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يتقل القوام ويصبح قوام كاتشب مناسب ونتذوق لضبط الطعم بالسكر والملح.

-يترك ليبرد ويقدم بالهنا والشفا.