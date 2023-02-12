طريقة عمل الكاتشب السريع بمكونات بسيطة في دقائق، وبمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الكاتشب .
المقادير لطريقة عمل الكاتشب السريع
٤ ملعقة كبيرة صلصة طماطم
كوب ماء
ربع كوب خل
ملعقة كبيرة سكر او اكثر حسب طعم الصلصة
ملعقة كبيرة و نصف نشا
٢ ملعقة كبيرة زيت
ملعقة صغيرة بصل بودر
نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر
ملعقة صغيرة بابريكا
نصف ملعقة صغيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
الطريقة لعمل الكاتشب السريع
-في حلة يوضع الماء والنشا ويقلب جيدا حتي يذوب النشا، ثم تضاف باقي المكونات من الصلصة والخل والسكر والبهارات وتقلب جيدا.
- ترفع على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يتقل القوام ويصبح قوام كاتشب مناسب ونتذوق لضبط الطعم بالسكر والملح.
-يترك ليبرد ويقدم بالهنا والشفا.