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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الكاتشب السريع بمكونات بسيطة

الكاتشب
الكاتشب

طريقة عمل الكاتشب السريع بمكونات بسيطة في دقائق، وبمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الكاتشب .

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المقادير لطريقة عمل الكاتشب السريع


٤ ملعقة كبيرة صلصة طماطم 
كوب ماء 
ربع كوب خل 
ملعقة كبيرة سكر او اكثر حسب طعم الصلصة 
ملعقة كبيرة و نصف نشا
٢ ملعقة كبيرة زيت 
ملعقة صغيرة بصل بودر 
نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر 
ملعقة صغيرة بابريكا 
نصف ملعقة صغيرة ملح 
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود 


الطريقة لعمل الكاتشب السريع


-في حلة يوضع الماء والنشا ويقلب جيدا حتي يذوب النشا، ثم تضاف باقي المكونات من الصلصة والخل والسكر والبهارات وتقلب جيدا.
- ترفع على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يتقل القوام ويصبح قوام كاتشب مناسب ونتذوق لضبط الطعم بالسكر والملح.
-يترك ليبرد ويقدم بالهنا والشفا.

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