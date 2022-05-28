تقدم الشيف عظيمة طريقة عمل الكاتشب الحار بمذاق أفضل من الجاهز كما يمكن استعماله فى إعداد الطعام من مكرونة وبيتزا أيضا .

مكونات الكاتشب الحار



كيلو ونص طماطم طازجه حمراء

٨ قرن فلفل أحمر حار

م ص ملح

نص م ص فلفل أسود

نص م ص ثوم باودر

نص م ص بصل باودر

ربع م ص نشأ

ربع كوب ماء

٣/٤ كوب خل ابيض أو خل تفاح أو أقل حسب الرغبه

نص كوب سكر أو كورن سيرب( شراب الذره الحلوة )

٢ كبش قرنفل حسب الرغبه



طريقة التحضير



1.يتم تقطيع الطماطم مكعبات او 3/4 ولابد من أن تكون طماطم حمراء طازجة طرية قليلا ويتم ضرب الطماطم مع الفلفل الحار في الخلاط ولو الطماطم طريه هيبقي فيها صوص وممكن نستغني عن زياده المياه ف الخلاط لأنها طريه 2.هتنزل ميتها ولو الطماطم جامده يتم إضافة زياده ربع كوب مياه كمساعده لضرب الطماطم والفلفل الحار ولابد ان تكون خليط ناعم بعد الضرب 3.بعد ذلك ناخد الخليط ونصفيه بالمصفاة ونضع الخليط في وعاء علي نار هادئة ويتم التقليب لحد ما الخليط يتكاثف ويكون مثل الصلصة ويكون به نسبة مياه بسيطة.

4. نبدأ نضيف عليه الملح والتوابل الفلفل والثوم البودر والبصل البودر ونحط معاه ٢ قرنفل مسمار ويتم التقليب ثم اضافه السكر نصف كوب أو حسب الرغبة أو كورن سيرب دي النسبة المتوسطة وحسب الرغبة.

5. بعد ذلك يتم إضافة الخل الأبيض او خل التفاح ولأن نسبه الحموضة في الخل عالية فيتم وضع نصف كوب خل أو 3/4 كوب سواء خل ابيض أو خل تفاح حسب الرغبة، ويتم التقليب 6.بعد ذلك نترك الخليط علي نار هادئة مع الاستمرار في التقليب حتي يتكاثف الخليط مرة أخرى بعد وضع الخل حتى نلاحظ أن معجون الكاتشب اخد شكل صلصة المكرونة مرة أخرى وبه نسبه ماء بسيطة علي الوش في ذلك اللحظة ناخد ربع معلقه نشا صغيره ونقلبها في ربع كوب ماء حتي تذوب وبعد ذلك نضعها علي خليط الكاتشب ويتم التقليب حتي تعطي شكل مثل صلصه المكرونة .

ملحوظة



1. الكورن سيرب

يباع في محلات مستلزمات الحلوانى أو السوبرماركت الكبيرة

ملحوظة هامة جدا.

2.في حال عمل الكاتشب طبيعي بدون فلفل حار هنشيل نسبة الفلفل الأحمر ونعمله بدون فلفل أحمر.