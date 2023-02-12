بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل الكشري المصري

تقدم الشيف منال فهمي طريقة عمل الكشري المصري، فهي مميزة فى جميع البلدان العربية، فإذا كنت من عشاق تناول الكشري يمكنك اكتشاف أفضل طريقة لتحضيره خطوة بخطوة.



أولًا : مكونات الكشري:



2 كوب أرز

كوب واحد شعرية

250 جرام مكرونة إسباجتي

250 جرام مكرونة عقل

كوب واحد حمص

كوب عدس أسود أبو جبة

بصلتين



مكونات الصلصة:



نصف كيلو طماطم

4 فصوص ثوم

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة شطة

رشة فلفل أسود



ثانيًا : طريقة عمل وتحضير الكشري المصري:



نقوم بإحضار إناء للطهي ونضع به ملعقة زيت كبيرة ثم نضع عليه المكرونة الشعرية ونتركها حتى تتحمر وتأخذ اللون الذهبي.

نضع عليها الأرز ونقلبهم ونضع على 2 كوب أرز على 2 كوب مياه حتي يغلي ونقوم بتهدئة النار حتي ينضج وبذلك نكون قد أنهينا الأرز بالشعرية.

نقع كوب حمص الشام ثم سلقه.

نحضر العدس الأسود أبو جبة وننقعه في الماء لمدة نصف ساعة ثم نسلقه.

نضع ربع الكيلو من المكرونة الإسباجتي على ربع المكرونة العقل ونخلطهم ثم نقوم بسلقهم معًا.

ولتحضير الصلصة نقوم بإحضار الثوم ونبشره ونضعه على ملعقة من الزيت في إناء للطهي ونتركه يتحمر حتي يكون له رائحة.

نضع نصف الكيلو من الطماطم في الخلاط ونعصرهم ثم نقوم بوضعهم على الثوم بعد تحمره.

نضع البهارات على الصلصة، حيث نضع ملعقة صغيرة ملح وملعقة صغيرة شطة ورشة من الفلفل الأسود.

عمل الدقة: فصين من الثوم على نصف لتر من المياه عليهم ربع كوب من الخل.

ونضع عليهم عصير ليمون ونضع عليه نصف ملعقة ملح و نصف معلقة شطة وربع ملعقة كمون وحبة واحدة معصورة من الطماطم.

وتحضر في بعض الأحيان على النار أو على البارد بخلط المكونات بدون وضعها على النار.

نقوم بعد ذلك بإحضار البصلتين ونقطعه شرائح ونحمره بالزيت حتي يأخذ اللون الذهبي ثم نضعه على مناديل ورق لتجفيفه من الزيت.

نحضر طبق لتقديم الطعام ونضع أولًا الأرز بالشعرية ثم نضع عليه المكرونة الإسباجتي و العقل.

نضع بعد ذلك العدس الأسود أبو جبة وعليه الحمص ثم نضع عليه البصل المقطع على شكل حلقات.

وتوضع الصلصة والدقة حسب الرغبة.

قدمي طبق الكشري بعد أن حصلتي علي طريقة عمل الكشري مثل المحلات بصلصة ساخنة على السفرة.



طريقه سلطة الكشري(اختياري):



خيار مقطع مكعبات صغيرة

طماطم مقطعه مكعبات صغيرة

ثوم مفروم

فلفل حار مفروم

ليمون حبة واحدة

خل ٢ معلقة

ملح فلفل أسود كمون

١/٢ كوب ماء

نضع المكونات جميعا في وعاء ونخلطها ونضبط الملح ونضع منه فوق الكشري.