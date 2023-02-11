استعدادا للمدارس .. طريقة عمل البسكويت المحشي

لم يتبقي على الدراسة سوى أيام قليلة، وتبدأ ربات المنزل فى الاستعداد للتحضير فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تحضير بسكويت محشي لأطفالك بشكل يناسب الفطار، أليك طريقة عمل البسكويت المحشي للشيف سالي .





المقادير عمل البسكويت المحشي



2 كوب دقيق

نصف كوب سكر بودرة

نصف كوب زبدة

1 بيضة

1 ملعقة صغيرة بيكينج باودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

الكريمة:

كوب ونصف سكر بودرة

نصف كوب زبدة

1 معلقة كبيرة كاكاو خام

ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة عمل البسكويت المحشي





يسخن الفرن على درجة حرارة 200 مئوية، وتدهن الصينية بالزبدة.

يوضع الدقيق في بولة، ويضاف إليه البيكينج باودر والملح، ويخلط جيداً.

توضع الزبدة في المضرب الكهربائي، ويضاف إليها السكر وتخفق جيداً.

يضاف البيض والفانيليا، وتخفق مرة أخرى.

يضاف خليط الدقيق مع الخفق المستمر حتى تتجانس جميع المكونات.

يشكل العجين، ويقطع بقطاعة البسكويت، ويرص في الصينية.

يدخل الفرن لمدة 15 دقيقة وحتى ينضج.

يخرج من الفرن، ويترك ليبرد تماماً.

في تلك الأثناء يتم تجهيز الحشوة .. تخلط الزبدة مع السكر والكاكاو والفانيليا حتى تصبح كريمية القوام.

يوضع مقدار نصف معلقة من الكريمة على الجزء المسطح من البسكويت.

يوضع عليها قطعة أخرى من البسكويت، ويضغط عليها برفق.

تكرر العملية حتى انتهاء الكمية، ويوضع في علبة نظيفة وجافة لحين التقديم.

يقدم مع الشاي او العصير.