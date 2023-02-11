عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 نصائح تخف ألم الأسنان الشديد وتقضي على التسوس.. أغربها الأخيرة

الأسنان
الأسنان

يعتبر وجع الأسنان مشكلة خطيرة ويمكن أن يتعرف الشخص الذي يعاني منها إلى أي مدى يمكن أن يكون مؤلمًا ومما يثير القلق أن الأمر يزداد سوءًا عندما تنام ليلًا في الواقع ، سبب وجع الأسنان في الليل هو أنه عندما تستلقي ، يزداد تدفق الدم إلى الرأس ويمكن أن يضغط على الأجزاء الحساسة.

ما هو سبب وجع الاسنان ؟ 

أي نوع من الضرر أو التجويف في السن يمكن أن يسبب الألم في بعض الأحيان يمكن أن تسبب أمراض اللثة أو العدوى وجع الأسنان صرير الأسنان ، وهي عادة طحن الأسنان أثناء النوم ، يمكن أن تسبب أيضًا ألمًا في الأسنان. حسنًا ، مهما كان السبب ، يمكن أن يتسبب ألم الأسنان في إحداث فوضى في جميع أنحاء جسمك.

المشكلة هي أن ألم الأسنان لا يتحسن بسرعة حتى بعد تناول الأدوية. ماذا ستفعل إذا شعرت فجأة بألم الليل ولم يكن لديك أي دواء؟ لهذا يمكنك تجربة بعض العلاجات المنزلية التالية وفقا لما نشره موقع هيلثي .

يسبب تعفن الكبد والكلى.. كيف تحافظ على النسبة المحددة للأمونيا في الدم؟

وصفة أمريكية.. طريقة عمل سلطة الكرفس


 
شطف الماء المالح

وبحسب الطبيب فإن الماء المالح مطهر طبيعي ويفكك الجزيئات العالقة بالأسنان بعد الأكل. يقلل الماء المالح من ألم وتورم الأسنان. لهذا ، اخلطي نصف ملعقة صغيرة (ملعقة صغيرة) ملح في كوب من الماء الدافئ واستخدميه كغسول للفم.

زيت القرنفل
 

من المعروف أن زيت القرنفل يخفف من آلام الأسنان. لاستخدامه ، اصنع كرة قطنية صغيرة وانقعها في الزيت وضعها على المنطقة المصابة ، يمكن أن تعطيك بعض الراحة.

 
غسول الفم المضاد للبكتيريا

يساعد غسول الفم المطهر على منع العدوى عن طريق منع تراكم البلاك حول الأسنان. استخدامه ينظف أوساخ الأسنان. الشيء الجيد هو أن غسول الفم المطهر هذا يقلل من فرص تسوس الأسنان.

ضغط الباردة


تعتبر الكمادات الباردة طريقة رائعة لتخفيف أي نوع من الألم بخلاف وجع الأسنان. عندما تقوم بتطبيق ضغط بارد ، فإنه يقيد الأوعية الدموية في تلك المنطقة. هذا يقلل من الألم. يمكن أن تقلل الكمادات الباردة من أي تورم وألم. ضعه على المنطقة المصابة لمدة 20 دقيقة على الأقل.

 
إبقاء الرأس عاليا


جرب النوم مع عدة وسائد تحت رأسك سيسمح رفع رأسك فوق باقي الجسم بتدفق الدم إلى أسفل ، مما يساعد في تخفيف الألم والتورم.

الماء المالح الم الاسنان زيت القرنفل وجع الاسنان القرنفل الكبد تدفق الدم الكلى أمراض الاسنان ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتافات نارية من جماهير الزمالك ضد أمير مرتضى منصور

شاهد.. رد فعل شيكابالا بعد خسارة الزمالك من شباب بلوزداد

أول تعليق لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك من شباب بلوزداد

سبب هزيمة الزمالك.. تعامل غريب بين فيريرا وأسامة نبيه

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير بعد خسارة الزمالك من شباب بلوزداد

ألفاظ خادشة وشتائم.. جماهير الزمالك تهاجم اللاعبين بعد الخسارة من شباب بلوزداد

الكوارث تضرب الزمالك بعد الهزيمة من شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

أسباب غلق أشهر مطعم سمين في القاهرة وحكايته مع عادل إمام

موضوعات متعلقة

ليست بالفرشاة .. الطريقة الصحيحة لتنظيف الأسنان

عدم تنظيف الأسنان يؤدي لـ السكتات الدماغية وأمراض القلب.. تفاصيل

من غير أدوية .. 7 طرق طبيعية للتخلص من ألم الأسنان

غسول الفم يصبح ضار فى هذه الحالة

ترشيحاتنا

وصفة شرعية لمواجهة الغلاء.. 4 أمور تخرجنا من الأزمة

7 أنواع من المرضى مهددون بحدوث النوبة القلبية المصغرة.. ما التصرف الصح؟

لأول مرة.. مباراة ملاكمة بين كفيف ومُبصر في بريطانيا

في ذكرى وفاته.. لماذا تخلت سعاد حسني عن التمثيل مع علي حميدة؟

قرار عاجل من أمريكا تجاه الصين بعد أزمة منطاد التجسس

تحول إلى رماد.. اللقطات الأولى من حريق مصنع أحذية شرق بورسعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل شهر رمضان..كيفية تخزين الطعام بأمان في الفريزر؟

حشرة غريبة تغزو أحد ملاعب مكة المكرمة |شاهد

بعد ما ربط الوديعة.. لبناني يقتحم البنك بـ شنيور لاسترداد أمواله |فيديو

بجمبسوت جلد.. بلقيس فتحي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

فيديو

محامي كهربا يكشف عن بند يقلب الموازين لصالح اللاعب /فيديوجراف

مشاهد مفزعة .. تفاصيل انهيار عقار البحيرة/ فيديو جراف

حقيقة زيادة الإيجار القديم غير السكني خلال أيام | تفاصيل

مياه البحر أصبحت رمادية وهبوط رصيف الكورنيش.. قلق في الإسكندرية يُثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ