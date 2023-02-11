5 نصائح تخف ألم الأسنان الشديد وتقضي على التسوس.. أغربها الأخيرة

يعتبر وجع الأسنان مشكلة خطيرة ويمكن أن يتعرف الشخص الذي يعاني منها إلى أي مدى يمكن أن يكون مؤلمًا ومما يثير القلق أن الأمر يزداد سوءًا عندما تنام ليلًا في الواقع ، سبب وجع الأسنان في الليل هو أنه عندما تستلقي ، يزداد تدفق الدم إلى الرأس ويمكن أن يضغط على الأجزاء الحساسة.

ما هو سبب وجع الاسنان ؟

أي نوع من الضرر أو التجويف في السن يمكن أن يسبب الألم في بعض الأحيان يمكن أن تسبب أمراض اللثة أو العدوى وجع الأسنان صرير الأسنان ، وهي عادة طحن الأسنان أثناء النوم ، يمكن أن تسبب أيضًا ألمًا في الأسنان. حسنًا ، مهما كان السبب ، يمكن أن يتسبب ألم الأسنان في إحداث فوضى في جميع أنحاء جسمك.

المشكلة هي أن ألم الأسنان لا يتحسن بسرعة حتى بعد تناول الأدوية. ماذا ستفعل إذا شعرت فجأة بألم الليل ولم يكن لديك أي دواء؟ لهذا يمكنك تجربة بعض العلاجات المنزلية التالية وفقا لما نشره موقع هيلثي .





شطف الماء المالح

وبحسب الطبيب فإن الماء المالح مطهر طبيعي ويفكك الجزيئات العالقة بالأسنان بعد الأكل. يقلل الماء المالح من ألم وتورم الأسنان. لهذا ، اخلطي نصف ملعقة صغيرة (ملعقة صغيرة) ملح في كوب من الماء الدافئ واستخدميه كغسول للفم.

زيت القرنفل



من المعروف أن زيت القرنفل يخفف من آلام الأسنان. لاستخدامه ، اصنع كرة قطنية صغيرة وانقعها في الزيت وضعها على المنطقة المصابة ، يمكن أن تعطيك بعض الراحة.



غسول الفم المضاد للبكتيريا

يساعد غسول الفم المطهر على منع العدوى عن طريق منع تراكم البلاك حول الأسنان. استخدامه ينظف أوساخ الأسنان. الشيء الجيد هو أن غسول الفم المطهر هذا يقلل من فرص تسوس الأسنان.

ضغط الباردة



تعتبر الكمادات الباردة طريقة رائعة لتخفيف أي نوع من الألم بخلاف وجع الأسنان. عندما تقوم بتطبيق ضغط بارد ، فإنه يقيد الأوعية الدموية في تلك المنطقة. هذا يقلل من الألم. يمكن أن تقلل الكمادات الباردة من أي تورم وألم. ضعه على المنطقة المصابة لمدة 20 دقيقة على الأقل.



إبقاء الرأس عاليا



جرب النوم مع عدة وسائد تحت رأسك سيسمح رفع رأسك فوق باقي الجسم بتدفق الدم إلى أسفل ، مما يساعد في تخفيف الألم والتورم.