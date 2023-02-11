أسهل طريقة لعمل 6 أنواع من المخلل فى دقائق

تحار أغلب ربات البيوت فى الطريقة الصحيحة لعمل المخلل فهو يعتبر من مقبلات الطعام، لذلك تقدم الشيف فايزة العمدة طريقة عمل المخلل بهذه الأنواع الست اللفت _ الجزر _ الخيار _ الفلفل الاخضر _ الليمون .





اولا (اللفت )



المقادير

ماء - ملح - خل - - بنجر- سكر

الطريقه

يتم غسل اللفت وتقطيعه حسب الرغبه

ثم نضعه بالاناء المخصص للتخليل مع وضع قطع البنجر ويوضع المياه ويغلق جيدا ويتم الاستعمال بعد 5 ايام



ثانيا (( الجزر ))



المقادير

ماء - ملح - خل - ورق لورا-فلفل اخضر حسب الرغبه

الطريقه

يتم غسل الجزر جيدا وتقطيعه ووضعه في الاناء المخصص للتخليل مع وضع المياه وقرون فلفل اخضرحسب الرغبه وغلقه ويستخدم بعد 10 يوم



ثالثا (( الخيار ))



المقادير

ماء - ملح - خل - ورق لورا- توم - سكر معلقه-عود كرفس

الطريقه

يتم غسل الخيار جيدا ** ثم يتم تعبئته بالاناء المخصص للتخليل بالمياه المغلي مع موضع ورق اللورا وفصين توم و معلقه سكر مع غلقها جيدا ويتم استعماله بعد يوم واحد

رابعا ((الفلفل الاخضر ))



ماء - ملح - خل - ورق لورا- توم - زيت

يتم غسل الفل جيدا وعمل فتحه بالمنتصف ويتم تعبئته بالاواني الخاصه بالتخليل مع وضع المياه و وضع قليل من الزيت وغلقه ويستخدم بعد 5يوم



خامسا (( الليمون ))



المقادير

حبه البركه - عصفر- زيت - عصير ليمون- الملح -بشر جزر

الطريقه

يتم خلط حبه البركه مع العصفر مع الملح مع معلقه زيت لحشو الليمون

ويتم غسل الليمون جيدا ونسلق الليمون لمد 5دقايق وفتح الليمون للحشو ونحشيه بالخلطه ثم وضع بالاواني الخاصه بالتخليل ونضع عصر الليمون حتي قرب عنق الاناء ثم نكمل زيت حتي يغطي الليمون وغلقه ويستخدم بعد

5ايام او تاني يوم التخليل لانه فوري

طريقة عمل المخلل

(( اللفت _ الجزر _ الخيار _ الفلفل الاخضر _ الليمون ))

((( معيار المياه اولا تغلي المياه اولا وتتركيها تبرد- كل لتر مياه له 4 معالق كبيره ملح +نصف كوب خل + معلقه سكر )))