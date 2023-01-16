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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

يخفض مستويات الكوليسترول ويحسن هضمك.. نوع مهمل من المخلالات

صدى البلد

فوائد صحية عديدة لتناول مخلل الزنجبيل وهو أحد أسرع المخللات وأسهلها في التحضير لذا إن تضمين المخلل في نظامك الغذائي يمكن أن يوفر لك فوائد متعددة وخصائص طبية تشمل المساعدة في علاج مشاكل المعدة والغثيان والتهاب المفاصل أيضًا.

كما أن الزنجبيل المخلل منخفض السعرات الحرارية ويقدم العديد من الفوائد الصحية، مثل تقليل الالتهاب، وزيادة المناعة، وتنظيم وظيفة الأمعاء، وتحسين امتصاص العناصر الغذائية من بين فوائد أخرى منها:

1. يخفض مستويات الكوليسترول

الزنجبيل يخفض مستويات الكوليسترول حيث تتداخل مستخلصاته مع التخليق الحيوي للكوليسترول، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات الكوليسترول في الدم. كما أن مستخلصات الزنجبيل لها تأثيرات مضادة للدهون وتعزز خفض مستويات الدهون في الدم حيث تقلل المستخلصات من مستويات الدهون. كما أنه يساعد على زيادة كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة في الدم.

2. يحسن الهضم

الزنجبيل المخلل، مثل العديد من الخضروات المخللة، يحتوي على درجة حموضة منخفضة وتركيز عالٍ من الكائنات الحية الدقيقة المفيدة المعروفة باسم البروبيوتيك، تعمل هذه البكتيريا الحية على تعزيز التوازن المعوي وصحة الأمعاء وتقوية المناعة وتحسن الصحة العامة.

3. يحسن الشهية

تحتوي جذور الزنجبيل على مكونات تحسن الشهية، وتعزز أيضًا امتصاص العناصر الغذائية.

4. مضاد التهاب

الزنجبيل له تأثير مضاد للالتهابات حيث يحتوي الزنجبيل على مركب حيوي فعال يسمى جينجيرول، والذي يعمل كمضاد للأكسدة ويقلل من الالتهابات في حالات مثل التهاب المفاصل. ومن المعروف أيضًا أنه يخفض مستويات الكوليسترول ويمنع نمو الخلايا السرطانية.

 

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