المخلل يقلل المشاعر السلبية.. ما القصة؟

اكتسبت الأطعمة المخمرة ، مثل الكفير "لبن مخمر" ، ومخلل الملفوف، وشاي الكومبوتشا ، والزبادي ، زيادة في شعبيتها على مدى السنوات القليلة الماضية نظرًا لفوائدها لصحة الأمعاء.

لكن الخبراء كشفوا الآن أن الطعام المخمر يمكن أن يفيد أيضًا الصحة العقلية للفرد في دراسة جديدة أجراها علماء من جامعة كوليدج كورك في أيرلندا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

نظرًا لأن أمعائنا وعقولنا على اتصال دائم ببعضهما البعض ، فإن ضمان الحفاظ على صحة الأمعاء ، قد يساعد تناول الأطعمة المخمرة جنبًا إلى جنب مع نظام غذائي متوازن ومتنوع غني بالألياف والفاكهة والخضروات في تقليل المشاعر السلبية.

أوضحت "ريانون لامبرت"، خبير التغذية المسجل ومؤلف كتاب "علم التغذية" أنه عندما نشعر بالتوتر تمر أجسامنا بعملية تُعرف باسم 'الاستجابة للقتال أو الهروب".

وقالت: "هذا يهيئ جسمك من الناحيتين الفسيولوجية والنفسية للتعامل مع الضغوطات القادمة من خلال زيادة معدل ضربات القلب ومعدل التنفس ، وكذلك تحويل تدفق الدم بعيدًا عن مناطق مثل الجهاز الهضمي التي تكون أقل أهمية في أوقات الإجهاد".

هذا يعني أنه في كثير من الأحيان إذا شعرنا بالتوتر فقد نعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي والأمعاء، وعن طريق إضافة المزيد من الأطعمة المخمرة إلى نظامك الغذائي يمكنك استعادة هذا التوازن.

يمكن أن تكون الإضافات البسيطة إلى نظامك الغذائي مثل الزبادي الطبيعي على الإفطار أو إضافة مخلل الملفوف إلى سلطة وقت الغداء جزءًا لا يتجزأ من الحفاظ على ميكروبيوم أمعاء صحي متوازن ، مما يعني بالتالي مزاجًا متوازنًا.

أوضحت بولين كوكس ماجستير التغذية الوظيفية والمؤلفة والمستشارة التغذوية لمكملات Wiley's Finest المستدامة أن مخلل الملفوف هو طبق ملفوف مشهور يحتوي على عدد من الفوائد الصحية.

إنه غني بالبروبيوتيك النافع ، ومصدر للألياف الصحية بالإضافة إلى كونه مصدرًا لفيتامين سي ، والجرعة اليومية من مخلل الملفوف هي طريقة بسيطة وفعالة من حيث التكلفة لدعم صحتك.