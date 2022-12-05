بـ 110 آلاف جنيه استرليني عمليات تجميل لتصبح باربي.. سيدة غريبة الشكل

صنعت سيدة المستحيل حتى تصبح ملامحها شبيه لـ دمية باربي، وفي منشور نشرته مؤخرًا على "انستجرام" تباهت إحدى محبي الجراحة التجميلية بجسدها وملامحها.



وقد أطلقت الشابة التي تدعى "تارة جاين"، ويضم حسابها 210 آلاف متابع ، على نفسها " أنا الإصدار المحدود من دمية باربي الأسترالية"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

أنفقت الممرضة أكثر من 110.000 جنيه إسترليني على العمليات التجميلية من أجل أن تصبح باربي، حتى تتباهى بمظهرها الشديد في الأماكن العامة.

وقد اشتهرت الشابة بعد ظهورها في برنامج تليفزيوني وهو يتحدث عن الجراحة التجميلية، وتداولت خلال البرنامج العمليات التجميلية التي خضعت لها.

حيث قامت تارا أيضًا بإجراء عملية تجميل الأنف ، وزراعة الأرداف ، والقشرة ، والبوتوكس ، والفيلر،فقد أدمنت الشابة الجراحات التجميلية.