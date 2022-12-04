بعد التهام رضيع أمام والده.. جزر إندونيسيا تعاني من هجوم التماسيح

انتهت حياة طفل في غمضة عين، فقد أكل تمساح رضيعًا يبلغ من العمر عامًا واحدًا، على الرغم من محاولات والده لمحاربة الوحش الذي يبلغ ارتفاعه 11 قدمًا خلال هجوم مروع.

اندفع التمساح المتوحش من الماء وأمسك بالرضيع بينما كان والده "موهرات"، البالغ من العمر 45 عامًا يربط قاربهم على شاطئ على ساحل بورنيو، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

تم استدعاء خدمات الطوارئ بعد أن شاهد شهود عيان تعرضوا للصدمة عندما هاجم التمساح الأب والابن في بلدة لحد داتو في الجزء الماليزي من الجزيرة.

وتحدثت رئيسة قسم الإطفاء والإنقاذ ، سوموسوا راشد ، عن كيفية إنقاذ أفراد من الجمهور لموهرات بعد إصابته بجروح خطيرة في رأسه وجسمه، بينما يعالج في المستشفى.



لم يتمكن الأب من إنقاذ ابنه الصغير الأعزل راشد، وعلى الرغم من بذل الرجل قصارى جهده، انتهى به الأمر بالعديد من الجروح، ولم يتمكن من منع ابنه من الانجرار تحت الماء.

هناك العديد من مقاطع الفيديو المنتشرة التي تظهر كيف تعرض الضحية وهو الطفل لهجوم من قبل التمساح ثم تم الإمساك به قبل أن يتم جره إلى نهر قريب.

لم يتم العثور على الطفل بعد جهود البحث والإنقاذ، لكن يُفترض أنه مات، لا تزال هجمات التماسيح نادرة ومعزولة ، لكن الشهر الماضي شهد أيضًا عضة تمساح بطول 12 قدمًا على رأس صبي يبلغ من العمر ثماني سنوات بينما كان في رحلة صيد مع أسرته في كوستاريكا.