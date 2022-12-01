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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تؤدي إلى الإدمان.. مشاهدة الأطفال للتلفزيون كارثة

صدى البلد

يعتاد الأطفال على مشاهدة التلفزيون بصورة مستمرة ولكن من وراء تلك العادة مساوئ عديدة، فمن المرجح أن يصبح الأطفال الذين يشاهدون التلفزيون لأكثر من ساعتين في الليلة مدمنين على القمار والسجائر والقنب والكحول عندما يكبرون.

نظر الباحثون في نيوزيلندا في بيانات من 1000 شخص من عندما كانوا أطفالًا إلى أكثر من 45 عامًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وقد تم إجراء استطلاعات الرأي كل سنتين إلى ست سنوات حول استخدامهم للتلفزيون ، وما إذا كانوا يلعبون ، وما هي الأدوية التي يتناولونها.

أظهرت النتائج أن أولئك الذين شاهدوا التلفزيون لأكثر من ساعتين في ليالي الأسبوع من سن 5 إلى 15 عامًا كانوا أكثر عرضة بنسبة 29٪ لمشكلة المقامرة في مرحلة البلوغ من أولئك الذين قضوا وقتًا أقل في الالتصاق بالشاشات.

كما كانوا أكثر عرضة بنسبة 20 في المائة لإدمان منتجات التبغ وكانوا أكثر عرضة للإصابة باضطراب تعاطي الكحول أو القنب مقارنة بأولئك الذين يقضون وقتًا أقل أمام الشاشات.

قد تسبب النتائج القلق ، بالنظر إلى دراسة منفصلة كشفت في وقت سابق من هذا الشهر وجدت أن الأطفال الأمريكيين يقضون الآن حوالي أربع ساعات في التحديق في الشاشات يوميًا.

اقترح الباحثون أن التحديق اللامتناهي في التلفزيون قد يشير إلى اضطراب إدمان لدى الأطفال لماذا؟ ويجعل من السهل الانزلاق إلى نوع آخر من الإدمان.

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وقالت الدكتورة هيلينا ماكنالي ، خبيرة الطب الوقائي في جامعة أوتاجو التي قادت البحث: "يشير هذا البحث إلى أن مشاهدة التلفزيون ، بالنسبة لبعض الأشخاص ، قد تكون تعبيرًا مبكرًا عن اضطراب إدمان أو قد تؤدي لاحقًا إلى علاقة بالمواد و اضطرابات الادمان الأخرى".

كانت النتائج قائمة على الملاحظة ، مما يعني أن العلماء لم يتمكنوا من إثبات أن التلفزيون يؤدي إلى مخاطر السلوكيات المشكل في وقت لاحق من الحياة.

لا يمكنهم بالتأكيد استبعاد عوامل أخرى مثل الوراثة أو التأثير الأبوي أو غياب الدعم الاجتماعي.

فيما توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال الأطفال بعدم مشاهدة التلفزيون لأكثر من ساعتين كل ليلة.

فيما يُعتقد أنه أول دراسة طويلة الأجل في العالم حول استخدام التلفزيون والإدمان ، قام الباحثون بتجنيد 1000 طفل بعد الولادة بين عامي 1972 و 1973.

تمت دعوة الشباب للعروض كل عامين حتى يبلغوا 15 عامًا ، حيث قام الآباء بملء استبيانات حول عدد البرامج التلفزيونية التي يشاهدونها.

ثم طُلب من المشاركين مرة أخرى كل ثلاث إلى خمس سنوات لإجراء مقابلات وجهًا لوجه لتقييم أربع حالات إدمان محتملة.

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