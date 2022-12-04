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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

إذا تزامن زفافك مع نهائي كأس العالم كيف تتصرف.. عروسان بريطانيان يجدان الحل

العروسان البريطانيان
العروسان البريطانيان

لا تسأل عاشق عن ما يفعله هكذا عرفنا عن ما يقوم به الأشخاص في سبيل ما يحبوه لحد الجنون، وهو نفس ما قرر فعله عروسان بريطانيان بسبب تزامن موعد زفافهما مع نهائي كأس العالم قطر 2022.

اكتشاف عروسان بريطانيان يدعيان ليو وستيف أن موعد زفافهما في الثامن عشر من ديسمبر، يتزامن مع موعد المباراة النهائية لكأس العالم، لذلك قررا عرض المباراة أثناء الحفل.

وبسبب شغفهما بكرة القدم، فكرا في تأجيل حفل الزفاف بسبب مباراة نهائي كأس العالم قطر 2022، إلا أن أصدقائهما نصحاهما بعرض المباراة أثناء حفل الزفاف.

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وبالفعل قرر لوك وستيف عرض المبارة أثناء مراسم الزفاف على شاشة كبيرة، حتى يتسنى للضيوف أيضاً مشاهدة المباراة بشكل مريح.

وأجرى العروسان استطلاعاً للرأي على موقع “هيتشيد” للزفاف، لمعرفة رد فعل الآخرين على عرض المباراة أثناء حفل زفافهما. وقال 23٪ من المشاركين في الاستطلاع، إنهم سيكونون منزعجين، إذا اختار الضيوف في حفل زفافهم مشاهدة المباراة، في حين قال نصف المشاركين أنهم لا يمانعون في ذلك إن لم يؤثر على حفل الزفاف.

وقال 36٪ من المشاركين في الاستطلاع، إنهم سيكونون سعداء إذا قاموا بعرض المباراة النهائية للضيوف أثناء زفافهم.

وقررا عرض المباراة في منطقة خاصة لمن يريد مشاهدة المباراة وحضور حفل الزفاف أيضا، ومعرفة النتيجة أثناء حفل الزفاف.

حفل الزفاف كرة القدم كأس العالم قطر 2022 المباراة النهائية قطر 2022

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