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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الصحة العالمية تصدر توصيات لمنع انتشار إنفلونزا الطيور

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية لا تقوموا بهذا العمل منعا لإنتشار فيروس

حذرت منظمة الصحة العالمية، من انتشار إنفلونزا الطيور مجددا، وقالت إنه إذا وجدت أي حيوان بري مريضًا أو ميتًا، فلا تحاول لمسه أو الاقتراب منه، ولكن أبلغ السلطات المحلية، إلى جانب ذلك، كن حذرًا أثناء الاقتراب من الدجاج المريض أو النافق.

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الأعراض الخطيرة للفيروس عند الإنسان

 

وفقًا لـ NHS انتقال إنفلونزا الطيور إلى البشر أمر نادر الحدوث، ولكن لا يمكن استبعاد الخطر، ويمكن أن يظهر هذا الفيروس بعض الأعراض.

حمى شديدة جدا
عضلات مؤلمة
صداع
السعال وضيق التنفس
إسهال
وجع بطن
ألم في الصدر
نزيف الأنف أو اللثة
  

ينتشر فيروس أنفلونزا الطيور بهذه الطرق
 


توضح NHS أن هناك ثلاث طرق رئيسية يمكن أن تنتقل بها إنفلونزا الطيور إلى البشر .


لمس الطيور المصابة
عن طريق لمس البراز أو مكان عيش الحيوانات المصابة
أثناء قتل أو طهي الحيوانات المصابة

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