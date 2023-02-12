أعراض زيادة اليوريا في الدم.. أطعمة احترس من تناولها

تستمر جميع أعضاء أجسامنا في القيام بعملها، وخلال هذا يتم تكوين بعض النفايات التي تزيلها الكلى بالبول ولكن بسبب الأكل الخاطئ أو المرض، تبدأ هذه الترسبات بالنمو في الداخل.





ما هو مرض يوريا الدم؟

يصنع الكبد العديد من المواد الكيميائية لتفكيك النيتروجين والأمونيا، ما يحولها إلى يوريا ويأخذها إلى الكلى ولكن بسبب ضعف الكلى أو الفشل الكلوي، تزداد في الدم يطلق عليه أيضًا اسم uremia ، حيث تبدأ العديد من الأعراض الخطيرة في الظهور.



11 من أعراض زيادة اليوريا في الدم





وفقًا للدراسة المنشورة على NCBI تظهر الأعراض التالية بسبب ارتفاع اليوريا في الدم.

الخوف من زيادة الوزن

فقدان الوزن المفرط

غثيان

حكة شديدة في الجلد

التعب المفرط

نعاس مفرط أثناء النهار

ألم

نقص الانتباه

فقدان الشهية

ضيق التنفس

تشنجات العضلات





رائحة التنفس مثل البول

عندما تزداد قذارة اليوريا في الجسم، تظهر أسوأ أعراضه، وهذا ما يسمى بالقيود البوليسية، حيث تنبعث رائحة النفس مثل البول، لأن كمية اليوريا تلعب دورًا كبيرًا في رائحة البول.

تأثير على بنيان الجسم

زيادة الأوساخ من اليوريا في الجسم تعني أن كليتك أصبحت سيئة للغاية أو أن الكبد بدأ في إنتاج الكثير منها. في مثل هذه الظروف، يبدأ وزن المريض وعضلاته في التناقص بسرعة كبيرة ويصبح ضعيفًا جدًا.



تزداد اليوريا عن طريق تناول هذه الأطعمة





لوز

حبوب الكلى

زبدة الفول السوداني

عدس

فول الصويا

مأكولات بحرية

اللحوم عالية الدهون ، إلخ.

من لا يأكل هذا الطعام

من لا يأكل هذا الطعام

إذا كنت تعاني من أمراض الكبد أو الكلى، فعليك تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من النيتروجين أو البروتين، بهذه الطريقة يمكنك التحكم في مستوى اليوريا في الدم.