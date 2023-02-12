عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض زيادة اليوريا في الدم.. أطعمة احترس من تناولها

11 عرض لزيادة اليوريا
11 عرض لزيادة اليوريا في الدم

تستمر جميع أعضاء أجسامنا في القيام بعملها، وخلال هذا يتم تكوين بعض النفايات التي تزيلها الكلى بالبول ولكن بسبب الأكل الخاطئ أو المرض، تبدأ هذه الترسبات بالنمو في الداخل.
 

طريقة عمل المكرونة البشاميل چوسي

بدون لف.. طريقة عمل محشي الكرنب


ما هو مرض يوريا الدم؟ 

 

يصنع الكبد العديد من المواد الكيميائية لتفكيك النيتروجين والأمونيا، ما يحولها إلى يوريا ويأخذها إلى الكلى ولكن بسبب ضعف الكلى أو الفشل الكلوي، تزداد في الدم يطلق عليه أيضًا اسم uremia ، حيث تبدأ العديد من الأعراض الخطيرة في الظهور.


11 من أعراض زيادة اليوريا في الدم
 


وفقًا للدراسة المنشورة على NCBI تظهر الأعراض التالية بسبب ارتفاع اليوريا في الدم.

الخوف من زيادة الوزن
فقدان الوزن المفرط
غثيان
حكة شديدة في الجلد
التعب المفرط
نعاس مفرط أثناء النهار
ألم
نقص الانتباه
فقدان الشهية
ضيق التنفس
تشنجات العضلات
 


رائحة التنفس مثل البول

 

عندما تزداد قذارة اليوريا في الجسم، تظهر أسوأ أعراضه، وهذا ما يسمى بالقيود البوليسية، حيث تنبعث رائحة النفس مثل البول، لأن كمية اليوريا تلعب دورًا كبيرًا في رائحة البول.

تأثير على بنيان الجسم

زيادة الأوساخ من اليوريا في الجسم تعني أن كليتك أصبحت سيئة للغاية أو أن الكبد بدأ في إنتاج الكثير منها. في مثل هذه الظروف، يبدأ وزن المريض وعضلاته في التناقص بسرعة كبيرة ويصبح ضعيفًا جدًا.


تزداد اليوريا عن طريق تناول هذه الأطعمة
 


لوز
حبوب الكلى
زبدة الفول السوداني
عدس
فول الصويا
مأكولات بحرية
اللحوم عالية الدهون ، إلخ.
من لا يأكل هذا الطعام
من لا يأكل هذا الطعام
إذا كنت تعاني من أمراض الكبد أو الكلى، فعليك تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من النيتروجين أو البروتين، بهذه الطريقة يمكنك التحكم في مستوى اليوريا في الدم.

الفشل الكلوي زيادة الوزن الكلى النمو الاوساخ فقدان الشهية تشنجات العضلات الطعام المكرونة البشاميل رائحة البول أعراض زيادة اليوريا في الدم اليوريا ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل بـ الأهلي بعد الخسارة من فلامنجو في مونديال الأندية

شوبير: 40 مليون جنيه تنعش خزينة الزمالك.. ونبيه وعبدالمقصود يعلنان الرحيل

استفزاز مبالغ فيه.. لاعب الزمالك السابق يعلق على خسارة الأهلي أمام فلامنجو

بعد ضربها من بلطجية .. الصورة الأولى لـ علا غانم من المستشفى

ارتجاج في المخ | أشرف زكي يكشف تطورًا عن حالة علا غانم ..خاص

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية على هذه المناطق خلال ساعات

ضربة موجعة لـ الأهلي بعد الهزيمة أمام فلامنجو في كأس العالم للأندية

مرتضى منصور يجتمع بجهاز الزمالك في منزله .. لهذا السبب

موضوعات متعلقة

استعدادا للمدارس .. طريقة عمل البسكويت المحشي

أسهل طريقة لعمل 6 أنواع من المخلل فى دقائق

وجبة اقتصاية.. طريقة عمل حواوشي البطاطس بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل الفول المدمس على أصوله

ترشيحاتنا

جدو: اللي بيحصل في الزمالك «عك»

اختصار وقت التدريب.. ألمانيا تعلن موعد تسليم دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

بعد خسارة المركز الثالث.. عمرو أديب يشكر لاعبي الأهلي لهذا السبب

دعاء الفجر لجلب الرزق .. ردده قبل الأذان وبعد الصلاة

اليوم.. نظر دعوى مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة بسبب صفقات الزمالك

قراراتكم مضحكة وهستيرية.. الصين تسخر من أمريكا بسبب منطاد التجسس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل المكرونة البشاميل چوسي

أسباب تكيس المبايض وأعراضه

حسام موافي يعدد فوائد مشروب الحليب والكركم

عدلت فتحة الفستان.. أحلام بإطلالة مبهجة في سعودي أيدول

فيديو

بعد نهاية اليوم الأول لتلقي الأوراق.. 10 مرشحين في انتخابات نقابة الصحفيين 2023|فيديوجراف

رسائل ماسنجر فضحته .. طبيب طنطا الشهير تزوج 4 سيدات وأنجب 12 طفلا

تحذير سعودي من زلزال بالبحر الأحمر وهزة جديدة تضرب تركيا .. فيديو

عاجل .. الأرصاد تحذر وتصف الساعات القادمة بذروة الطقس السيء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

اﻟﻤﺰﻳﺪ