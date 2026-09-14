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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"متحدث الصحة": التطعيمات ليست مقتصرة على الأطفال ومناسبة لمختلف المراحل العمرية

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار
أ ش أ

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، أن الوقاية من الأمراض تبدأ قبل الإصابة بها، وترتكز على ثلاثة محاور أساسية هي الحصول على التطعيمات المناسبة، وإجراء الفحوصات الدورية، واتباع نمط حياة صحي.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان -خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين- أن التطعيمات ليست مقتصرة على الأطفال، وإنما تناسب مختلف المراحل العمرية وفقًا للاحتياجات الصحية.

وأشار الى أهمية لقاح الإنفلونزا الموسمية مع دخول فصل الشتاء، والتطعيمات اللازمة للمسافرين إلى الدول التي تنتشر بها أمراض محددة، وشدد على أهمية التطعيم ضد فيروس التهاب الكبد "بي"، موضحا أن التطعيم يدرب الجهاز المناعي على مواجهة الميكروب قبل الإصابة.

كما أكد أهمية لقاح الإنفلونزا، خاصة لكبار السن والأطفال والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة وضعف المناعة، للحد من المضاعفات الخطيرة.

المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار الوقاية

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