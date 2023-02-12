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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة العامة تُصرح بدفن مُعلمة مشطا في سوهاج

صدى البلد

صرحت النيابة العامة بدفن مُعلمة بمدرسة مشطا الثانوية التجارية، والتي توفيت أمس، السبت، داخل الفصل، أثناء شرحها للطلاب؛ إثر إصابتها بأزمة قلبية مُفاجئة، بمركز طما شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات المتابعة بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، مفادها وفاة مُعلمة داخل الفصل بمدرسة مشطا الثانوية التجارية، بدائرة مركز طما.

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بالانتقال والفحص، تبين وفاة المدعوة “وجدان. م”، تقيم بدائرة مركز أبوتيج، ولها محل إقامة آخر بمساكن قرية العتامنة، وتعمل مُعلمة بمدرسة مشطا الثانوية التجارية، إثر أزمة قلبية مُفاجئة داخل الفصل أثناء شرحها للطلاب.

وعلى الفور، تم نقل الجثة بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى طما المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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