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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"اتصالات النواب" تنظر طلب إحاطة حول تجاهل توصيل الإنترنت لمدارس طهطا.. اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

تنظر لجنة الاتصالات بمجلس النواب، في اجتماعها المنعقد اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب نائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج، للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن رفض الوزارة توصيل خدمتى التليفون والانترنت لعدد من المدارس بطهطا.

وقال سالم في طلب الإحاطة، إنه تبين جود عشرات المدارس بقرى ومدن سوهاج تعانى من رفض الوزارة لتوصيل الخدمة لها. 

وأشار النائب مصطفى سالم، خلال طلب الإحاطة المقدم، إلى أنه تفاجئ برد غريب ويمكن وصفه بغير المسؤل من وزارة الاتصالات على أحدى الطلبات التى تقدم بها بخصوص توصيل خدمة التليفون والانترنت لمدرسة "أل كنعر الابتدائية بساحل طهطا"، وأفاد رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الاتصالات بأن المدرسة تبعد عن أقرب خدمة مسافة 300 متر وأنه لا يوجد جدوى أقتصادية لتنفيذ المشروع طبقا لدراسة عدد الطلبات المقدمة من العملاء. 

وأضاف أن هذا يعنى اعترافا ضمنيا بعدم التنسيق والتواصل بين وزارتي التربية والتعليم والاتصالات من ناحية وسوء التخطيط الخاص بانشاء المدارس التى أصبحت تعتمد بشكل أساسي على خدمات الإنترنت والاتصالات لمواكبة رؤية تطوير التعليم والقنوات التعليمية التى تبثها وزارة التربية والتعليم لطلاب المدارس وأيضا الالية المتطورة للتواصل من خلال شبكات الإنترنت وغرف الحاسبات بالمدارس الأمر الذى يضعنا نحو عدة أسئلة منها ما هو دور غرف الحاسب الآلى بهذة المدرسة ومثيلاتها من المدارس الأخرى التى تعانى من تعنت وزارة الاتصالات ولماذا تكلفت الدولة تجهيز هذة المدارس وفق الأكواد التعليمية الحديثة المرتبطة بالأنترنت و التطور التكنولوجي.

وأكد "سالم" أن استخدام جهاز الحاسب الآلي كوسيلة تعليمية أثناء شرح الدرس، والقيام بعرض المعلومات والرسومات التعريفية المرتبطة بالدرس من خلاله، هو أمر يعمل على تحفيز الطلبة  على المشاركة والحماس والتفاعل أثناء الحصة الدراسية، وكذلك يساعد على  زيادة الرغبة في التعلم، خاصةً عند الأطفال، حيث أن المعلومات التي يتم عرضها عن طريق الرسوم أو الأنشطة التفاعلية من خلال الحاسب، يتم تخزينها في ذاكرة الطالب بشكل أكبر وأن عدم وجود إنترنت فى هذة المدارس يحول دون ذلك و لايحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأطفال فى التعلم.

واختتم: من الخطأ الكبير أعتبار وزارة الاتصالات أن المدارس والمؤسسات التعليمية عملاء ولابد من تحقيق جدوى أقتصادية حال التعامل معهم فجميع أجهزة الدولة تعمل فى أتجاه واحدة نحو تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة التى لايمكن لها أن تقوم إلا بالاهتمام بالنشء والتعليم الصحيح المتطور .

لجنة الاتصالات بمجلس النواب طلب الإحاطة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المدارس طهطا

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