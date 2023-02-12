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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

"تشييد رجال الأعمال": الأوضاع الاقتصادية العالمية زادت من الطلب على المنشآت الإدارية والتجارية

صدى البلد

قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أنه من رحم الأزمات تولد الفرص والعالم كله يعيش حاليا في أزمة أقتصادية كبرى قد تؤدي إلى تغير موازين القوى الاقتصادية الحالية.

وأشار إلى أن الازمة الاقتصادية العالمية لا شك أنها انعكست على كل المستويات والقطاعات الاقتصادية و منها القطاع العقاري كما أن المؤسسات الدولية العالمية رشحت نمو القطاع العقاري في بعض الدول رغم الازمة الاقتصادية خلال النصف الثاني من 2023 وكذلك تغير الطلب على الانماط العقارية فأصبحنا حاليا نبحث عن قيمة مضافة أعلى وأسرع في العقار ومنها التركيز بشكل أكبر عن السابق في انشاء المراكز التجارية والادارية من مولات ومكاتب للشركات ومحال تجارية بالقطاع العقاري وكذلك منشآت فندقية في ظل نشاط القطاع السياحي وتراجع قيمة الجنيه وكذلك البحث عن استثمار الاصول الثابتة من عقارات وغيرها في التأجير.

وأضاف داكر أن هناك عدة عوامل يجب استثمارها في تنشيط القطاع العقاري في مصر ومنها تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار الذي خلق فرص قوية للاستثمارات الاجنبية في الدخول للسوق المصري وكذلك ارتفاع أسعار النفط عالميا لارقام غير مسبوقة وهذا ما نتج عنه توافر سيولة كبيرة في دول الخليج على سبيل المثال الغنية بالنفط والتي تبحث عن أسواق جديدة لضخ رؤس أموال بها وتنويع محفظتها الاقتصادية ما بين عقارات وسياحة ومشروعات صناعية وطبية وتجارية وغيرها.

ونوه داكر عبد اللاه إلى ضرورة استثمار البنية التحتية القوية بمصر من مشروعات طرق وبنية اساسية ومناخ آمن وجاذب للاستثمار في استقطاب مستثمرين جدد للسوق المصري في القطاعات الاقتصادية المختلفة ومنها قطاع العقارات الذي يتمتع بفرص قوية ومن أفضل الأوعية الادخارية في ظل تذبذب أسعار الصرف على أن يتم ذلك من خلال وضع خطة مناسبة لذلك تتضمن وضع خريطة عقارية للمشروعات المستهدف انشائها في مصر والعائد الاقتصادي منها والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين.

وشدد على أهمية التوسع في تسويق فكرة تصدير العقار والمشروعات الادارية والتجارية بالمدن الجديدة للأشقاء العرب والاجانب والمصريين في الخارج مسلطين الضوء في ذلك على الجدوى الاقتصادية من شراء العقار في مصر وضرب مثالا بذلك كما يحدث في دولة جورجيا على سبيل المثال التي تمنح إقامة عقارية لمن يتملك أي عقار في جورجيا كنوع من جذب الاستثمارات هناك ونحن في مصر لدينا فرص كبيرة وعوامل جاذبة من موقع جغرافي وبيئة مناسبة للاستثمار وفرص استثمار قوية واستقرار أمني.

داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد والبناء جمعية رجال الأعمال المصريين شعبة الاستثمار العقارى اتحاد الغرف التجارية الأزمة الاقتصادية القطاع العقاري

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