علامة على أمراض خطيرة.. تعرف على أسباب انتفاخ القدم

يعد أسباب احتباس السوائل في لجسم كثيرة لا عدد لها ولا يعرف المريض ان انتفاخ القدم او اليد باحتباس الماء فى الجسم علامة علىامراض خطيرة ، لذا نقدم لكم فى هذا التقرير وفقًا لموقع هيلثى، بعض الاسباب و الاعراض الكاملة لاختلاس السوائل فى الجسم..





اسباب احتباس السوائل فى الجسم..





١-فشل القلب..

إذا عجز أحد أجزاء القلب الأربعة الرئيسية عن ضخ الدم بشكل جيد، تبدأ الدماء بالتجمع في منطقة الأضلاع وحولها ما يسبب الإحتباس .





٢-أمراض الكليتين..

قد يتسبب خلل في وظائف الكلى بمشاكل تتعلق بالتخلص من السوائل والصوديوم الفائض من الدم، ما يفرض ضغطًا إضافيًا على الأوعيةالدموية، فتبدأ بعض السوائل بالتسرب منها، ما يؤدي إلى تورم في مناطق مثل العينين والأقدام.





٣-أمراض الكبد..

يؤثر تشمع الكبد على وظائفه الطبيعية سلبيًا، وقد يتسبب في تغيير في الهرمونات التي ينتجها الجسم لتنظيم السوائل وعمليات إنتاجالبروتينات، ويتسبب ما يحدث هنا بتسرب بعض السوائل من الأوعية الدموية وانتقالها إلى الأنسجة المحيطة.





٤-تناول أدوية معينة..





-الأدوية الموسعة للأوردة والشرايين.

-محصرات قنوات الكالسيوم.

-مضادات الالتهابات من غير الستيرويدات.

-الإستروجينات.

- بعض العلاجات الكيماوية.

- بعض أدوية مرض السكري.





٥-الحمل..

أثناء فترة الحمل، تحدث الأمور التالية:

-يطلق الجسم هرمونات تحفز حدوث احتباس السوائل، كما أن جسم المرأة الحامل عمومًا يميل للاحتفاظ بكميات أكبر من الصوديوموالسوائل عن المعتاد، لذا قد تلاحظ الحامل تورمًا في مناطق معينة من جسمها مثل؛ الوجه واليدين والأقدام.





-قد يتسبب استلقاء المرأة الحامل أفقيًا، بضغط الرحم المتوسع على وريد معين يسمى الوريد الأجوف السفلي، ما يؤثر على الأوعية الدمويةفي الفخذ مسببًا احتباس السوائل.





-يكون جسم المرأة الحامل أكثر قابلية لتكون الخثرات الدموية من ذي قبل، ما يزيد من خطورة إصابة الحامل بحالة خثار الأوردة العميقة،والتي تعتبر إحدى أسباب الإصابة باحتباس السوائل.





-قد يتسبب الارتعاج (ارتفاع ضغط الدم للحامل) بإصابة الحامل باحتباس السوائل.





٦-الحمية الغذائية المتبعة..





-الإفراط في تناول ملح الطعام والصوديوم.

-سوء التغذية والتجويع المستمر.

-استهلاك بعض الفيتامينات الضرورية بنسب أقل مما يجب، مثل فيتامينات ب1، ب6، ب5.





٧مرض السكري..

قد تطرأ لدى مريض السكري بعض المضاعفات والتعقيدات، مثل:

أمراض القلب.

فشل في الكبد أو الكلى.

فبعض أدوية السكري قد تتسبب باحتباس السوائل.





٨حالات صحية معينة في الدماغ

-الإصابات المختلفة في الرأس.

-الجلطة أو السكتة الدماغية.

-أورام الدماغ.





٩-الحساسية

قد تتسبب بعض أنواع الحساسية أو قرصات الحشرات في حدوث تورم وانتفاخ واحتباس للسوائل، وقد يتسبب هذا بتورم في الحلق يصبحمعه المصاب عاجزًا عن التنفس.





عوامل أخرى متفرقة





-الامتناع عن الحركة تمامًا لفترات طويلة لأسباب مرضية.

-تسلق المرتفعات.

-الحروق بأنواعها.

-الإصابة بالتهابات أو تقرحات.

-الدورة الشهرية أو الفترة السابقة للدورة الشهرية.

-حبوب منع الحمل.

-بلوغ سن اليأس وانقطاع الطمث.

-أمراض الغدة الدرقية.