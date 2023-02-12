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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشرقية .. الطب البيطري يحصن 104 آلاف طائر ضد الأمراض

تحصين طيور
تحصين طيور

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية الداجنة و السمكية والعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور و الأسماك لتحقيق النمو المطلوب والزيادة فى الثروة الداجنة و السمكية. 

وفى هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة  مدير مديرية الطب البيطري إلى أن المديرية وإدارة الدواجن وأقسام الدواجن بالإدارات الخارجية قامت خلال شهر يناير ٢٠٢٣ م بتحصين (٧٩ ألف ) طائر بالأجر  و (٢٥ألف ) طائر بالحضانات ضد مرض إنفلونزا الطيور بإجمالى تحصين ١٠٤ ألف طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور بمعرفة لجان التحصين ،كما تم سحب عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن (٧٥ عينة ) وسحب عينات لقياس التتر المناعى فى مزارع الدواجن البياض بـ (٤) مزارع .

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وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية متمثلة فى إدارة الإرشاد بالمديرية وأقسام الإرشاد بالإدارات الخارجية قامت بتنظيم ( ٢٩٦ ) ندوة وجولة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية و الجمعيات الأهلية بالإضافة إلى اللقاءات الإرشادية المباشرة ( ١٥٥٤) لقاء إرشادي مباشر مع المواطنين بالأسواق والشوارع والقرى للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ على صحة و سلامة الإنسان والحيوان ولمتابعة الوضع الصحي لمزارع الأسماك قام قسم الأسماك بالمديرية بمتابعة ( ١٩ ) مزرعة أسماك متابعة صحية بيطرية وكانت الحالة الصحية للأسماك جيدة.

وأشار الي انه تتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للحفاظ على الثروة الحيوانية و الداجنة بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

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