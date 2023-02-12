الشرقية .. الطب البيطري يحصن 104 آلاف طائر ضد الأمراض

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية الداجنة و السمكية والعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور و الأسماك لتحقيق النمو المطلوب والزيادة فى الثروة الداجنة و السمكية.

وفى هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى أن المديرية وإدارة الدواجن وأقسام الدواجن بالإدارات الخارجية قامت خلال شهر يناير ٢٠٢٣ م بتحصين (٧٩ ألف ) طائر بالأجر و (٢٥ألف ) طائر بالحضانات ضد مرض إنفلونزا الطيور بإجمالى تحصين ١٠٤ ألف طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور بمعرفة لجان التحصين ،كما تم سحب عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن (٧٥ عينة ) وسحب عينات لقياس التتر المناعى فى مزارع الدواجن البياض بـ (٤) مزارع .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية متمثلة فى إدارة الإرشاد بالمديرية وأقسام الإرشاد بالإدارات الخارجية قامت بتنظيم ( ٢٩٦ ) ندوة وجولة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية و الجمعيات الأهلية بالإضافة إلى اللقاءات الإرشادية المباشرة ( ١٥٥٤) لقاء إرشادي مباشر مع المواطنين بالأسواق والشوارع والقرى للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ على صحة و سلامة الإنسان والحيوان ولمتابعة الوضع الصحي لمزارع الأسماك قام قسم الأسماك بالمديرية بمتابعة ( ١٩ ) مزرعة أسماك متابعة صحية بيطرية وكانت الحالة الصحية للأسماك جيدة.

وأشار الي انه تتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للحفاظ على الثروة الحيوانية و الداجنة بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.