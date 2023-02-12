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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد أنباء تعرضه لذبحة صدرية .. أول تعليق من أسامة نبيه

أسامة نبيه - فيريرا
أسامة نبيه - فيريرا

كشف أسامة نبيه المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، حقيقة تعرضه لأزمة صحية خطيرة في الساعات الأخيرة.

بعد أنباء تعرضه لذبحة صدرية.. أول تعليق من أسامة نبيه

 

انتشرت أخبار مؤخرا أن أسامة نبيه تعرض لذبحة صدرية، خلال تدريبات الزمالك اليوم؛ استعدادا لمواجهة سموحة غدا ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال أسامة نبيه في تصريحات عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “أنا بخير وكل ما تم نشره غير صحيح بالمرة وأباشر عملى فى نادى الزمالك”.

وتابع نبيه: “الخبر تسبب فى حالة من الرعب لوالدى وأخى وزوجتى الذين هرولوا إلى النادى من أجل الاطمئنان على”.

وأضاف: “والدتى تجرى عمليه جراحية ووجود أسرتى داخل النادى أربكنى وتسبب لى فى حالة من القلق”.

وأتم: “متواجد فى نادى الزمالك وأنتظر حافلة الفريق من أجل السفر مع الفريق لمواجهة سموحة غداً”.

اسامه نبيه الزمالك نادي الزمالك سموحة الدوري المصري

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