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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جراح تجميل وراء بقاء كينجسلي كومان في بايرن ميونخ

كومان وبينوا ميني
كومان وبينوا ميني

ذكرت تقارير صحفية، أن نادي بايرن ميونخ حدد سعر 100 مليون يورو للتخلي عن لاعبه الفرنسي كينجسلي كومان لـ ريال مدريد.

وبحسب شبكة “سكاي سبورتس”، فإن بايرن ميونخ علم باهتمام ريال مدريد بضم كومان، ويرفضون فكرة بيعه، لكنهم مع ذلك حددوا مبلغ 100 مليون يورو للموافقة على رحيل اللاعب، وهو المبلغ الذي يعتقدون بأنه سينهي اهتمام النادي الإسباني بضمه.

وبحسب مصدر مقرب من كومان، فأن اللاعب كان على وشك الرحيل عن بايرن ميونخ عام 2021، لكنه مُنع من المغادرة بنصيحة من الطبيب بينوا ميني أحد جراحي التجميل المعروفين في إيطاليا وإمارة موناكو الفرنسية، حيث أن الطبيب صديق مقرب من كومان، ويعطي اللاعب المشورة بشأن القرارات المهمة، ويدعمه في العديد من الجوانب.

وطالب والد كومان، رفقة بينوا ميني، اللاعب بالبقاء مع بايرن ميونخ، ليوافق على الاستمرار مع فريقه، مع العلم بأن الطبيب ليس وكيل اللاعب، إنما فقط يقدم المشورة للاعب كونه صديقه له ولوالده.

صداقة مع حميديتيش

ويتمتع بينوا ميني بعلاقة صداقة مع حسن صالح حميديتيش المدير الرياضي لـ بايرن ميونخ، ويُعتقد بأن العلاقة بينهما قد جعلت كومان يبقى في الفريق الألماني ويمدد عقده مع الفريق مطلع عام 2022.

ويُعرف بينوا ميني بصداقته مع لاعبي كرة القدم العالميين، على رأسهم بليز ماتويدي بطل كأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا، حيث أقنع كومان بالاستثمار في صندوق مشترك تكنولوجيًا جديد مع لاعب يوفنتوس السابق،  إضافة لقربه من بول بوجبا وكريستيانو رونالدو ورئيس فرنسا السابق فرانسوا هولاند.

بايرن ميونخ كينجسلى كومان ريال مدريد بينوا ميني كومان

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