متحدث الجامعة العربية:التنمية معول مهم في دعم صمود المقدسيين لمواجهة حصار الاحتلال

قال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية المستشار جمال رشدي، إن مؤتمر القدس صمود وتنمية بحث استثمارات جديدة في القدس في بقعة غالية على جميع العرب وأن شد رحال الاستثمار والتنمية للقدس يعزز صمود وبقاء المقدسيين البالغ عددهم 300 ألف مواطن.



وأكد خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”، أن هدف محاصرة الاحتلال للمقدسيين هو تطفيشهم وفرض ظروف معينة تجعل المعيشة في القدس بالغة الصعوبة وبالتالي رحيلهم ومن ثم شهد مؤتمر اليوم دعوة المستثمرين والصناديق السيادية لاستخدام معول التنمية في دعم المقدسيين.

وواصل: “مشاريع كثيرة قدمها الفلسطينيون يحتاجون إليها لتنمية الواقع الفلسطيني في القدس الشرقية ومؤتمر اليوم في غاية الأهمية ويرسل رسائل مهمة لجميع الأطراف، أن العرب لن يتركوا القدس وحدها”.