عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الجامعة العربية:التنمية معول مهم في دعم صمود المقدسيين لمواجهة حصار الاحتلال

المستشار جمال رشدي
المستشار جمال رشدي

قال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية المستشار جمال رشدي، إن مؤتمر القدس صمود وتنمية بحث استثمارات جديدة في القدس في بقعة غالية على جميع العرب  وأن شد رحال الاستثمار والتنمية  للقدس يعزز صمود وبقاء المقدسيين البالغ عددهم 300 ألف مواطن.  

txt

سفير فلسطين بالقاهرة: كلمة السيسي في مؤتمر القدس معبرة عن الواقع

txt

المالكي: توافق عربي على تشكيل لجنة لدعم مساعي فلسطين بآليات العدالة الدولية


وأكد خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”، أن هدف محاصرة الاحتلال للمقدسيين هو تطفيشهم وفرض ظروف معينة تجعل المعيشة في القدس  بالغة الصعوبة وبالتالي رحيلهم ومن ثم  شهد مؤتمر  اليوم دعوة المستثمرين والصناديق السيادية  لاستخدام معول التنمية في دعم المقدسيين.

وواصل: “مشاريع كثيرة قدمها الفلسطينيون يحتاجون إليها لتنمية الواقع الفلسطيني في القدس الشرقية ومؤتمر اليوم في غاية الأهمية ويرسل رسائل مهمة لجميع الأطراف، أن العرب لن يتركوا القدس وحدها”.

لميس الحديدي الأمين العام للجامعة العربية الجامعة العربية الاستثمار سفير فلسطين بالقاهرة سفير فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الموضوع انتهي .. أحمد موسى يعلن مفاجأة على الهواء

مفاجأة.. فرج عامر يصارح جماهير الأهلي بحقيقة الحالة الصحية لـ الخطيب

بالبدلة الحمراء على المشنقة..حقيقة تنفيذ إعدام قاتل نيرة أشرف وتسليم جثته لوالدته

قرار عاجل من وزارة التعليم لجميع المدارس.. شاهد

تحرك جديد.. مفاجأة في أسعار الدولار اليوم أمام الجنيه المصري

عكس التوقعات.. تحرك مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

أقرب للتنجيم.. البحوث الفلكية يحسم الجدل بشأن زلزال مدمر يضرب مصر قريبا

فيديو أمام المحكمة|رسائل تحذير من مرتضى منصور: «اللي هيقرب من النادي يتحمل»

ترشيحاتنا

تحت الصفر.. تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الـ 24 ساعة المقبلة |شاهد

إصابة هالاند تثير قلق جوارديولا قبل مواجهة أرسنال

محمد شريف يعتذر لجمهور الأهلي بعد فرصته المهدرة ضد فلامنجو

قررنا نستكين؟.. رسالة عاجلة من عمرو أديب لـ وزير التعليم

غدا.. اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين تواصل تلقي طلبات المرشحين

بيراميدز يسفط فى فخ التعادل أمام الجيش الملكي في الكونفدرالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكبر مكافأة بكرة القدم.. كم جنى الهلال السعودي من كأس العالم للأندية؟

أكلة شتوية.. ما هي فوائد البليلة باللبن وطريقة عملها

بـ شنطة فلوس وسيجارة.. ماذا فعلت متسولة في شارع عباس العقاد؟.. فيديو

لا تتجاهلها .. علامات تدل على الإصابة بالسرطان

فيديو

بكراسي وترابيزات .. عربة فول داخل حرم جامعة الزقازيق.. وهذا رد الإدارة

أسعار الدواجن في شهر رمضان .. هل ستنخفض؟

حقيقة إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف وتسليم جثته لوالدته..حكاية صورة متداولة

تحذير من تناول نوع شوكولاتة طاقة منتشرة بالأسواق | تسبب أمراض خطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

اﻟﻤﺰﻳﺪ