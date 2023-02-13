تصدير 7 آلاف طن بضائع و240 شاحنة عبر موانئ البحر الأحمر

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 647 شاحنة و 65 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 407 شاحنة 20 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 240 شاحنة و 45 سيارة.



حيث يشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة أربع سفن وهى بوسيدون اكسبريس ، الحرية، دليلة وامل بينما استقبل الميناء بالأمس أربع سفن وهى Ayati ، بوسيدون اكسبريس ،الحرية وامل ، كما تم تداول 1600 طن بضائع عامة ومتنوعة 177 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لمغادرة السفينتين آيلة وبريدج بينما شهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين بريدج وايلة.



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1120 راكب بموانيها .

