طقس سيئ يواجه سيناء.. هطول أمطار متوسطة وهبوب رياح باردة

شهدت محافظة شمال سيناء، اليوم الاثنين، موجة من الطقس السيئ طوال ساعات الليل صاحبة هبوب رياح باردة وهطول أمطار متوسطة.. حيث نشطت الرياح، وانخفضت درجات الحرارة ، ووصلت إلى حد الصقيع على المن الساحلية ومناطق وسط سيناء، كما ارتفعت أمواج البحر وزادت معها حركتي المد والجذر.

تغطية الزراعات



وقد أثرت حالة الطقس على حركة المواطنين، خاصة الحركة التجارية في الأسواق.

واستعد المواطنون، خاصة في مناطق الزراعات لمواجهة التقلبات الجوية ، وذلك بتغطية الزراعات وعمل سياج للحفاظ عليها من التلف .



وسارع المزارعون في مناطق الشيخ زويد ورفح بحماية زراعاتهم البلاستيكية حتى لا تتعرض إلى أضرار بسبب هبوب الرياح وارتفاع موجة الصقيع . خاصة الزراعات اسفل الأنفاق البلاستيكية وذلك بعمل مصدارت للرياح.



ومن جانبها .. رفعت محافظة شمال سيناء، درجة الاستعداد ، بعد تعرض المدن الساحلية إلى هطول أمطار .، و حذرت المحافظة المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة المنتشرة فى الشوارع والميادين العامة، وإبعاد السيارات عن الأشجار واللافتات الكبيرة خلال فترة سقوط الأمطار وهبوب الرياح.