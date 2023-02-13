عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طقس سيئ يواجه سيناء.. هطول أمطار متوسطة وهبوب رياح باردة

طقس سيء يواجه شمال
طقس سيء يواجه شمال سيناء

شهدت محافظة شمال سيناء، اليوم الاثنين، موجة من الطقس السيئ طوال ساعات الليل صاحبة هبوب رياح باردة وهطول أمطار متوسطة.. حيث نشطت الرياح، وانخفضت درجات الحرارة ، ووصلت  إلى حد الصقيع على المن الساحلية ومناطق  وسط سيناء، كما ارتفعت أمواج البحر وزادت معها حركتي المد والجذر.

 

تغطية الزراعات

 
وقد أثرت حالة الطقس  على حركة المواطنين، خاصة الحركة التجارية في الأسواق.
واستعد المواطنون، خاصة في مناطق الزراعات لمواجهة التقلبات الجوية ، وذلك بتغطية الزراعات وعمل سياج للحفاظ عليها من التلف .


وسارع المزارعون في مناطق الشيخ زويد ورفح بحماية زراعاتهم البلاستيكية حتى لا تتعرض إلى أضرار بسبب هبوب الرياح وارتفاع موجة الصقيع . خاصة الزراعات اسفل الأنفاق البلاستيكية وذلك بعمل مصدارت للرياح.
 

ومن جانبها .. رفعت محافظة شمال سيناء، درجة الاستعداد ، بعد تعرض المدن  الساحلية   إلى هطول أمطار .، و حذرت  المحافظة المواطنين  بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة المنتشرة فى الشوارع والميادين العامة، وإبعاد السيارات عن الأشجار واللافتات الكبيرة خلال فترة سقوط الأمطار وهبوب الرياح. 

txt

برنامج تدريبي للسيدات بقري شمال سيناء على حرفة التطريز وصناعة الإكسسوارات

سيناء طقس سيء امطار هطول متوسطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الموضوع انتهي .. أحمد موسى يعلن مفاجأة على الهواء

الفراخ نزلت أخيرًا والبانيه يتراجع 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

الجرام يودع الـ 1500 جنيه مجددا.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة.. فرج عامر يصارح جماهير الأهلي بحقيقة الحالة الصحية لـ الخطيب

مفاجأة سارة تنتظر الجنيه أمام الدولار في هذا التوقيت.. كم يسجل الأخضر؟

خالد الغندور يكشف تدابير الأهلي لهروب كهربا

إعلامي: اتحاد الكرة صوت بالموافقة على قيد صفقات الزمالك باستثناء علام والدرندلي

قبل الدخول على أحد تخافه.. 7 كلمات لو قولتهم يغير الله قلبه تجاهك

ترشيحاتنا

مدبولي يتفقد تطوير مصنع الغزل والنسيج بالمحلة .. اليوم

أخبار التوك شو| مفاجأة بشأن الأماكن المتوقع حدوث زلازل بها.. واتحاد الكرة يفاجئ الأندية بقرارات جديدة

حدث ليلا| الموضوع انتهى.. أحمد موسى يعلن مفاجأة على الهواء.. اتحاد الكرة يكشف الجديد بشأن لاعبي الزمالك وأمريكا تكشف حقيقة ظهور كائنات فضائية في سمائها

أخبار الفن| تطورات الحالة الصحية لـ سميحة أيوب.. زينة وأحمد عز في المحاكم مجدداً

قصر طوبيا.. شاهد على أحداث عالمية واحتوى أول مدرسة ثانوية بـ قوص

بعد ارتفاع الحديد 11 ألف جنيه|أسعار مواد البناء والذهب بنشرة خدمات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت ملفت.. ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

ريانا تعلن حملها في طفلها الثاني على مسرح حفل سوبر بول 2023

طليقة الفيشاوي تفاجئ الجمهور بصورة بدون مكياج

نرمين الفقي تثير الجدل بأنوثتها من دبى

فيديو

بكراسي وترابيزات .. عربة فول داخل حرم جامعة الزقازيق.. وهذا رد الإدارة

أسعار الدواجن في شهر رمضان .. هل ستنخفض؟

حقيقة إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف وتسليم جثته لوالدته..حكاية صورة متداولة

تحذير من تناول نوع شوكولاتة طاقة منتشرة بالأسواق | تسبب أمراض خطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

اﻟﻤﺰﻳﺪ