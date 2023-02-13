اجتماع لرفع كفاءة المدارس الرسمية للغات بمدن سيناء

عقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظ شمال سيناء ، اجتماعاً تنسيقياً بين مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية وذلك لتفعيل مشروع مدارس مصر المتميزة لإدراج المدارس الرسمية للغات بمدن المحافظة في هذا المشروع بناءا على توجيهات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

رفع كفاءة



وأضاف حمزة رضوان وكيل الوزارة، بأن مشروع مدارس مصر المتميزة، يهدف إلى رفع كفاءة المدارس الرسمية للغات وتقديم خدمة تعليمية متميزة .

مشيرا الي أن المحافظة، تسعي الي التوسع فى انشاء المدارس التجريبية الرسمية والرسمية المتميزة للغات، و التى وصلت الى 10 مدارس خلال 3 أعوام ، مما ساهم في القضاء على قوائم الانتظار.



وقد حضر الاجتماع كلا من: المهندس غريب حسن رئيس فرع هيئةالأبنية التعليمية بالعريش، وعبدالعزيز مطر مدير إدارة التخطيط ، محمد عبد الله العلاقمي مدير إدارة المدارس الرسمية للغات.