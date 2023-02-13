عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال أطفال سيناء علي البرنامج التثقيفي بالمساجد

انتظام الأطفال لحضور
انتظام الأطفال لحضور البرنامج التثقيفي بالمساجد

 شهد البرنامج التثقيفى للأطفال  الذي تنفذه مديرية الأوقاف بمحافظة شمال سيناء ، إقبالاً كثيفًا من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من سن السادسة وحتى الخامسة عشرة،  لتعلم وحفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة ، والفقه والسيرة النبوية، والعقيدة الإسلامية وبعض الآداب والقيم الإسلامية، وذلك تحت إشراف نخبة من العلماء أئمة المساجد القائمين على تنفيذ النشاط ، والذى يقام بمساجد المديرية يومى الأحد ، والخميس من كل أسبوع بعد صلاة العصر مباشرةً.

 

جوائز قيمة


 ودعا فضيلة الشيخ د./ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء،  الآباء والأمهات إلى ضرورة الانتظام في إرسال أطفالهم إلى البرنامج التثقيفي بالمساجد فى المواعيد المحددة، للاستفادة من البرنامج التثقيفي..حيث يقدم أئمة المساجد  مادة تثقيفية ودينية بالبرنامج التثقيفي .

وقال إنه سيتم تقديم جوائز قيمة للأطفال المشاركين فى البرنامج التثقيفي خلال الفترة المقبلة لتحفيزهم على الاستمرار والنبوغ والتميز

ومن جانبه..تقدم فضيلة الشيخ حسين البنديرى مدير الدعوة بالمحافظة، بخالص الشكر والتقدير للعلماء أئمة المساجد ، ومسئولى الأنشطة بالإدارات ، وقيادات الدعوة بالمديرية لجهودهم وعطاءاتهم فى إنجاح الأنشطة الدعوية بمساجد المديرية.

 

txt

حملات تموينية لتشديد الرقابة علي الأسواق بمدن شمال سيناء

سيناء الاطفال مساجد التثقيفي البرنامج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت أخيرًا والبانيه يتراجع 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

الجرام يودع الـ 1500 جنيه مجددا.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

خالد الغندور يكشف تدابير الأهلي لهروب كهربا

مفاجأة سارة تنتظر الجنيه أمام الدولار في هذا التوقيت.. كم يسجل الأخضر؟

إعلامي: اتحاد الكرة صوت بالموافقة على قيد صفقات الزمالك باستثناء علام والدرندلي

قبل الدخول على أحد تخافه.. 7 كلمات لو قولتهم يغير الله قلبه تجاهك

بعد ارتفاعه 11 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

آخر تحديث لأسعار الفراخ والبيض

ترشيحاتنا

منها مقبرة ميسي.. زاهي حواس يكشف تفاصيل الاكتشافات الأثرية الأخيرة فى سقارة

زاهي حواس يطالب العرب بالتوقيع على تعديل القانون البريطاني لإعادة الآثار المصرية

عيار 21 يسجل 1730 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر.. فيديو

المجتمعات العمرانية: تخصيص 275 قطعة أرض لإقامة مشروعات متكاملة بالمدن الجديدة

خالد الغندور: "صعبان عليا" لأعب الأهلي من هجوم الجماهير عليه

مثل المدينة الذهبية.. زاهي حواس: بعض الاكتشافات حصلت عن طريق الصدفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وجبة اقتصادية.. طريقة عمل أرز بالعدس بجبة والخضار

سافر للخارج لهذا السبب .. اعراض مرض نجل الفنانة دينا

وفاة عريس ليلة خطبته بسببها | معلومات صادمة عن غيبوبة السكر

بجمبسوت ملفت.. ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

بكراسي وترابيزات .. عربة فول داخل حرم جامعة الزقازيق.. وهذا رد الإدارة

أسعار الدواجن في شهر رمضان .. هل ستنخفض؟

حقيقة إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف وتسليم جثته لوالدته..حكاية صورة متداولة

تحذير من تناول نوع شوكولاتة طاقة منتشرة بالأسواق | تسبب أمراض خطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

اﻟﻤﺰﻳﺪ