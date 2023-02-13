إقبال أطفال سيناء علي البرنامج التثقيفي بالمساجد

شهد البرنامج التثقيفى للأطفال الذي تنفذه مديرية الأوقاف بمحافظة شمال سيناء ، إقبالاً كثيفًا من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من سن السادسة وحتى الخامسة عشرة، لتعلم وحفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة ، والفقه والسيرة النبوية، والعقيدة الإسلامية وبعض الآداب والقيم الإسلامية، وذلك تحت إشراف نخبة من العلماء أئمة المساجد القائمين على تنفيذ النشاط ، والذى يقام بمساجد المديرية يومى الأحد ، والخميس من كل أسبوع بعد صلاة العصر مباشرةً.

جوائز قيمة



ودعا فضيلة الشيخ د./ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، الآباء والأمهات إلى ضرورة الانتظام في إرسال أطفالهم إلى البرنامج التثقيفي بالمساجد فى المواعيد المحددة، للاستفادة من البرنامج التثقيفي..حيث يقدم أئمة المساجد مادة تثقيفية ودينية بالبرنامج التثقيفي .

وقال إنه سيتم تقديم جوائز قيمة للأطفال المشاركين فى البرنامج التثقيفي خلال الفترة المقبلة لتحفيزهم على الاستمرار والنبوغ والتميز

ومن جانبه..تقدم فضيلة الشيخ حسين البنديرى مدير الدعوة بالمحافظة، بخالص الشكر والتقدير للعلماء أئمة المساجد ، ومسئولى الأنشطة بالإدارات ، وقيادات الدعوة بالمديرية لجهودهم وعطاءاتهم فى إنجاح الأنشطة الدعوية بمساجد المديرية.