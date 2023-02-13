رئيس مجلس النواب يحيل 41 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم ٤١ تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وتضمنت التقارير عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب على النحو التالي:



1. العضوين / عاطف ناصر، عبد الله أحمد عبد الله، بشأن إعادة النظر فى الحيز العمرانى لقرية أبو سنة والقرى التابعة لمركز ومدينة قليوب – محافظة القليوبية.

2. العضو / مجاهد نصار، بشأن إحلال وتجديد شبكة المياه بمنطقة عزبة سليم والمدينة الخضراء التابعة لشبكات مياه بهتيم – مدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.

3. العضو / مجدى الأمير، بشأن توصيل الصرف الصحى لمنطقة شرق السكة الحديد – مركز المطرية – محافظة الدقهلية.

4. العضو / مصطفى بدران، بشأن مد الصرف الصحى لنزلة دوينة والباطن بمركز أبو تيج – محافظة أسيوط.

5. العضو / عبد الباقى تركيا، بشأن إنشاء محطة لمعالجة مياه الشرب لمركز ومدينة ديرب نجم – محافظة الشرقية.

6. العضو / لطفى شحاته، بشأن البدء فى تنفيذ مدينة الزقازيق الجديدة بمدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية.

7. العضو / محمود أبو الخير، بشأن إنشاء وإقامة محطة مياه شرب متطورة بنجوع برديس بمركز البلينا على مساحة قدرها (أربعة) أفدنة بطاقة (4000) م مكعب وهى على أرض طرح نهر – محافظة سوهاج.

8. العضو / خالد أبو خطيب، بشأن إدخال خدمة الصرف الصحى للتوابع القريبة من محطات روافع الصرف الصحى – مركز أبو المطامير – محافظة البحيرة.

9. العضو / محمد حمدى دسوقى، بشأن استكمال رصف مناطق غرب البلد بمدينة أسيوط – محافظة أسيوط.

10. العضو / حميد سليمان أبو بريك، بشأن ضعف شبكة المحمول بمنطقة الجبيل وقرية الوادى وحى النصر بمدينة طور سيناء ومدينة أبو رديس ومدينة أبو زنيمة محافظة جنوب سيناء.

11. العضو / أحمد الشريف، بشأن إنشاء مكتب بريد مطور بزاوية عبد القادر قبلى بمحافظة الإسكندرية.

12. العضو / إلهامى البارودى، بشأن تخصيص أرض أملاك دولة لإنشاء مكتب بريد بمدينة جرجا – محافظة سوهاج.

13. العضو / محمد يسرى عبادة، بشأن إعادة ترميم وبناء مكتب بريد قرية خنيزة بمركز كوم حمادة – محافظة البحيرة.

14. العضو / عاطف ناصر، بشأن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المدرسين بتعيينهم فى هيئة محو الأمية وتعليم الكبار.

15. العضو / محمد حمدى دسوقى، بشأن توريد جهاز أشعة مقطعية لمستشفى الشاملة (أسيوط العام)– محافظة أسيوط.

16. العضو / محمد السعيد عوض، بشأن إنشاء مركز أمومة وطفولة بقرية البيضاء مركز تمى الأمديد – محافظة الدقهلية.

17. العضو / محمد طلبة، بشأن عودة مدرسة التمريض بمستشفى القنطرة شرق – محافظة الإسماعيلية.

18. العضو / أحمد فرغلى، بشأن نقل تبعية مستشفى الصدر بمحافظة بورسعيد إلى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بذات المحافظة وتشغيلها كمستشفى للرعاية الحرجة.

19. العضو / محمد بهجت الصن، بشأن توفير لانش نهرى بجزيرة أرمنت على أن تقوم محافظة الأقصر بعمل مرسى – مركز الطود – محافظة الأقصر.

20. العضو / أحمد إدريس، بشأن ضم مركز الزينية والقرى التابعة لها لمنظومة التأمين الصحى الشامل أسوة بباقى مراكز محافظة الأقصر.

21. العضو / علاء سليمان، بشأن إنشاء مركز للأورام بمدينة ناصر الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – محافظة أسيوط.

22. العضو / أحمد حته، بشأن إنشاء وحدة صحية طب أسرة بقرية أم الساس التابعة لمركز بنى مزار – محافظة المنيا.

23. العضو / مجدى الأمير، بشأن دعم مكتب صحة المنزلة مركز المنزلة بوحدة تطعيم المسافرين للخارج – محافظة الدقهلية.

24. العضو / محمود مشعل، بشأن توفير العلاج الوقائى لمرضى نزيف الدم الوراثى (الهيموفيليا) على مدار 24 ساعة بمحافظة دمياط.

25. العضو / آيات الحداد، بشأن قيام وزارة الصحة والسكان بتدريب العاملين بوزارة التضامن الاجتماعى المختصين بالتعامل مع كل من يقوم بالفتح والإشراف لدور الرعاية الاجتماعية وحضانات الأطفال وتوقيع الكشف الطبى والنفسى عليهم من قبل وزارة التضامن الاجتماعى.

26. العضو / إيلاريا سمير حارص، بشأن استكمال العمل بالملعب الخماسى بمركز شباب المسلمين الواقع فى مدينة الغردقة فى منطقة الدهار – محافظة البحر الأحمر.

27. العضو / أحمد نشأت منصور، بشأن إنشاء مبنى (إدارى، وثقافى، واجتماعى، ورياضى) لمركز شباب نجع الشمندى – قرية أولاد نصير – مركز سوهاج – محافظة سوهاج.

28. العضو / أسامة عبد العاطى، بشأن إنشاء ملعب لمركز شباب قرية الخمسة – مركز تمى الأمديد – محافظة الدقهلية.

29. العضو / أميرة العادلى، بشأن إنشاء كلية تكنولوجية بمدينة العبور – محافظة القليوبية.

30. العضو / زينب السلايمى، بشأن إنشاء مدرسة تعليم أساسى بقرية أبو زعفة مركز إسنا – محافظة الأقصر.

31. العضو / محمد بهجت الصن، بشأن تحويل مدرسة السادات الابتدائية بأرمنت الحيط مركز أرمنت إلى مدرسة للتعليم الأساسى – محافظة الأقصر.

32. العضو / السيد الخضر، بشأن إنشاء جناح فصول ابتدائى بمعهد بساط الابتدائى الأزهرى – مركز طلخا – محافظة الدقهلية.

33. العضو / محمود أبو الخير، بشأن إنشاء مدرسة إعدادى بقرية ساقية أبو سقير بالحرجة بحرى بمركز البلينا – محافظة سوهاج.

34. العضو / مرثا محروس، بشأن تحديث مناهج التربية والتعليم بما يتماشى مع معايير الحفاظ على البيئة بعد مؤتمر (COP27).

35. العضو / السيد الخضر، بشأن ترميم المعهد الابتدائى الإعدادى الثانوى فتيات والمعهد الإعدادى الثانوى بنين الأزهرى – مركز طلخا – محافظة الدقهلية.

36. العضو / منى عمر، بشأن إضافة مرحلة ثانوية بمدرسة الشهيد عوض مبارك الإعدادية بقرية بهيج بمدينة برج العرب – محافظة الإسكندرية.

37. العضو / أحمد حمدى خطاب، بشأن فتح فصل رياض أطفال بمدرسة الستين التجريبية التابعة لإدارة مركز كفر الدوار التعليمية – محافظة البحيرة.

38. العضو / حسام أبو زيد، بشأن إنشاء مدرسة بعزبة الشماس مركز أبو قرقاص – محافظة المنيا.

39. العضو / حسام أبو زيد، بشأن إنشاء مجمع مدارس بقرية منسافيس مركز أبو قرقاص – محافظة المنيا.

40. العضو / نشوى الشريف، بشأن عمل مركز استكشافى للعلوم والتكنولوجيا يتبع وزارة التربية والتعليم لدعم وتنمية قدرات الطلاب المبدعين من خلال إتاحة مصادر معرفية مهارية لهم.

41. العضو / ولاء عبد الفتاح، بشأن إدراج تدريس مادة المواطنة الرقمية بالتعليم ما قبل الجامعى.