رئيس جامعة سوهاج يكرم الأختين "صباح وكريمة" لبلوغهما السن القانوني

كرم الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج الأختان "صباح وكريمة شعبان مصطفى" العاملتان بإدارتي المخازن وشئون المقر، لبلوغهما السن القانوني، وتقديراً لما بذلوه من جهد وعطاء خلال السنوات الماضية.

وذلك بحضور كلاً من المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، واللواء حاتم صادق مدير الأمن الجامعي، أحمد العارف نقيب العاملين بالجامعة وعدد من العاملين، بمقر مبنى المركزية بالحرم الجامعي القديم.

وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق ان تكريم العاملين بالجامعة هو حق أصيل للإحتفاء بهم وللإعتراف بعطائهم، وحافزًا لجميع منسوبيها لتقديم أفضل ما لديهم لخدمة الجامعة، مشيداً بمجهودات المكرمتين والتى شهد بها الجميع وحرصهم على أداء عملهم بمنتهى الأمانة والجد، متمنياً للمكرمتين مزيداً من الصحة والعافية والتوفيق فى المرحلة القادمة.

جامعة سوهاج

وأضاف المحاسب أشرف القاضي أن المكرمتين قضيا حياتهما العملية مخلصتان متفانيتان في عملهما وكانتا مثالًا للالتزام، إلى جانب ما يتمتعا به من أخلاق رفيعة وانضباط ومحبة بالعمل بكل إخلاص وجد، وذلك علي مدار مايقرب من ٣٠ عاما بالجامعة.

ووجه المكرمتان الشكر والعرفان لرئيس الجامعة لحرصه على تكريمهما، وعلى ما استشعروه من حب وحفاوة في التكريم، و ما وجدوه من محبة زملائهم وتعاون طوال رحلة العمل، معربين عن فخرهم وإعتزازهما لإنتمائهم لهذه المؤسسة العظيمة، متمنيين لادارة الجامعة كل النجاح والتقدم فى ظل قيادتها.