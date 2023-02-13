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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة سوهاج تعالج 365 حالة بقافلتها البيطرية لقرية الحواويش بالمجان

صدى البلد

أطلقت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج قافلتها البيطرية المجانية، لقرية الحواويش بمركز اخميم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتفعيل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتطوير  كافة القطاعات الخدمية بالقري والمراكز الأكثر احتياجاً.

وأوضح الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة أن الجامعة تواصل تنفيذ سلسلة قوافلها البيطرية، وذلك في إطار مساهمتها ودورها في خدمة المجتمع والإهتمام بوقاية الثروة الحيوانية والداجنة من مخاطر الأمراض.

وأشار إلى أن ادارة الجامعة تقدم كافة اوجة الدعم لتنفيذ هذه القوافل المجانية، والتي تجوب عدد من القري الأشد إحتياجاً لدعم أكبر عدد من المزارعين وصغار المربين بتلك المناطق.

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وقال الدكتور بهاء الدين علي القائم بعمل عميد الكلية إن القافلة ناظرت ٣٤٤  حالة من الحيوانات ما بين أغنام وماعز ودواب،  و٢١ حالة من الطيور، حيث تم تقديم الاستشارات والخدمات البيطرية للمربين مدعمة، بالمستلزمات الطبية البيطرية ومختلف أنواع الأدوية واللقاحات اللازمة بالمجان.

وأضاف الدكتور محمد الرشيدي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب انه تم تقديم الكشف بالمجان والفحص للحيوانات الواردة من مختلف الأنواع وتقديم العلاج المناسب لها.

وتنوعت الحالات بين طب الحيوان من أمراض باطنة وأمراض معدية وتشخيص حمل وحالات جراحة، موضحاً انه تم رش جميع الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع المواشى بالأدوية اللازمة لمكافحة الطفيليات الداخلية.

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