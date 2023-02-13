فتحاها على البحري| قرار قضائي بعد اعتراف صادم من قاتل زوجته بعابدين

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في محكمة عابدين، تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته بسبب شكه في سلوكها لـ جلسة 22 فبراير.

تلقى قسم شرطة قصر النيل، إخطارا من قسم شرطة العجوزة، يفيد بحضور شخص أبلغ عن جريمة قتل زوجته داخل شقتها في منطقة الزمالك، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمسرح الجريمة في شقة الزمالك، وتبين وجود سيدة ملقاة على الأرض وبها طعنات في جسدها أودت بحياتها.

محادثات غرامية

وجاء في اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق، أنه أنهى حياة زوجته بسبب شكه في سلوكها، بعدما شاهد محادثات غرامية بينها وبين أشخاص على الواتس آب الخاص بهاتفها، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب إخفائها هاتفها ورفضها الكشف عن محادثات الواتس آب، فاستشاط غيظ المتهم، وقال لها انتي فاتحاها على البحري ، وعلى الفور هرع إلى المطبخ وأحضر سلاحا أبيض وطعن به زوجته 3 طعنات أودت بحياتها، ثم سلم نفسه لقسم الشرطة.