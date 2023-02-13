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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان العربي: قرار الاحتلال بشرعنة بؤر استيطانية في الضفة يفجر الأوضاع بالمنطقة

صدى البلد

أدان البرلمان العربى، القرارات الصادرة عن حكومة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بشأن شرعنة (9) بؤر استيطانية في الضفة الغربية، في خطوة استفزازية جديدة للشعب الفلسطيني والعربي، ويُعد تصعيداً خطيراً يهدد بتأجيج الصراع وينذر بتصاعد أعمال العنف في المنطقة.

ويؤكد البرلمان العربي ، أن هذه القرارات مدانة ومرفوضة وغير قانونية وهى تحدٍ سافرٍ وصارخٍ لقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن والأمم المتحدة والقوانين الدولية ذات الصلة، والتي تؤكد على عدم قانونية أو شرعية الاستيطان بكافة أشكاله وصوره، معتبراً هذا القرار عملاً استفزازياً غير مقبول وتهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين.

ويُطالب البرلمان العربى المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل الفوري لمنع هذه الممارسات أحادية الجانب غير المسؤولة والمخالفة للقوانين الدولية التي تقوم بها سلطة الاحتلال، والتي تدفع المنطقة لحالة من عدم الاستقرار وتعصف بمبدأ حل الدولتين، وضرورة ايجاد حل سريع وعاجل للوقف الفوري لكافة أشكال الاستيطان التي تقوض عملية السلام.

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