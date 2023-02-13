فستان جريء وفوتوشوب.. دينا الشربيني تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير.. شاهد

تداول رواد السوشيال ميديا، صورا جديدة ومختلفة للفنانة دينا الشربيني على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وتألقت دينا الشربيني، مرتديه فستان قصير باللون الأخضر، وتميز الفستان بتصميم يشبه الفراشة ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت دينا الشربيني، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها واختارت نظارة شمسية باللون الاسود لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

واختارت دينا الشربيني، تسريحة الكعكة لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز.

وإليكم صور دينا الشربيني