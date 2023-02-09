هنا الزاهد تثير الجدل بظهور جديد بدون مكياج ونحافة شديد| شاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها بمجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافتة.

وتألقت هنا الزاهد، مرتديه بنطال أنيق ولافت باللون البينك الناعم، ونسقت معه توب مكشوف البطن وجاكيت بسيط ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت هنا الزاهد، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت هنا الزاهد، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تكشف جمالها.

وإليكم صور هنا الزاهد