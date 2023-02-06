بالأحمر الجريء.. هدى الأتربي تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة هدى الأتربي، مجموعة من الصور الجديدة لها على مواقع التواصل الاجتماعي من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وتألقت هدى الأتربي، مرتديه فستان قصير باللون الأحمر، وتميز الفستان بتفصيلة أنيقة ولافته تكشف جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت هدى الأتربي، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت هدى الأتربي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور هدى الأتربي