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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من أمريكا على اتهامات الصين لها بإرسال مناطيد فوق أراضيها

الصين وامريكا
الصين وامريكا

علقت واشنطن، اليوم الاثنين، على اتهامات بكين لها بإرسال مناطيد فوق الأراضي الصينية، في ظل التوتر القائم بين البلدين منذ أن أسقطت الولايات المتحدة منطادا صينيا فوق أراضيها.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أندريان واتسون، في تغريدة إن "أي ادعاء بأن الحكومة الأمريكية تستخدم مناطيد تجسس فوق جمهورية الصين الشعبية، هو خاطئ".

وأضافت أن بكين تحاول "الحد من الأضرار" متهمة إياها بـ "انتهاك سيادة الولايات المتحدة وأكثر من 40 دولة" من خلال "برنامجها لمناطيد التجسس".

وفي وقت سابق من اليوم، اتهمت بكين واشنطن بإرسال مناطيد إلى مجالها الجوي أكثر من عشر مرات، خلال عام 2022.

ونقلت وكالة أنباء “أسوشيتد فرانس برس”، اليوم الإثنين، تصريحات الناطق باسم الخارجية الصينية، حول اختراق أمريكا للمجال الجوي الصيني.

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وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانج وينبين"ليس غريبا على الولايات المتحدة دخول أجواء البلدان الأخرى بشكل غير قانوني".

وأضاف "منذ العام الماضي وحده، حلّقت المناطيد الأمريكية بشكل غير قانوني فوق الصين أكثر من عشر مرّات من دون أي موافقة من السلطات الصينية".

وتابع الناطق بإسم الخارجية الصينية “إن كنتم تريدون معرفة المزيد عن المناطيد الأمريكية التي تحلّق على علو مرتفع وتدخل بشكل غير شرعي المجال الجوي الصيني، فأقترح عليكم توجيه السؤال إلى الجانب الأمريكي”.

كانت وسائل إعلام صينية قد سلطت الضوء على تعامل الولايات المتحدة وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع المنطاد الصيني الذي اخترق أجوائها وأيضا مع الجسم المجهول الذي أسقطته المقاتلات الأمريكية.

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