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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين أطلق قناة صدى البلد من أجل مصر

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

قال الإعلامي أحمد موسى، النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب أطلق قناة صدى البلد من أجل مصر والشعب المصري.

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وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "هدف قناة صدى البلد من البداية هو خدمة الدولة وخدمة المواطن المصري"، معقبا: “النائب محمد أبو العينين أطلق هذه القناة من أجل مصر”.

 

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "القناة بدأت وقت الإرهاب، والإرهاب لم يخوفنا أو يجعلنا نتراجع عن رسالتنا ودورنا".

 

وأوضح: "القوات المسلحة والشرطة تحملوا المسئولية في التصدي للإرهاب وحماية الدولة المصري من جماعة الإخوان الإرهابية"، مؤكدا: "القوات المسلحة المصرية حمت الوطن من السقوط، والجيش انحاز إلى الشعب في ثورة 30 يونيو".

 

 

أحمد موسى النائب محمد أبو العينين صدى البلد قناة صدي البلد وكيل مجلس النواب مجلس النواب

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