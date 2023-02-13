مؤامرة الإطاحة بحكومة مولدوفا.. هل لروسيا يد فيها؟

كيربي يجيب



قال جون كيربي، المسئول في البيت الأبيض، إن مؤامرة الإطاحة بحكومة مولدوفا تثير قلق حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقال كيربي ذلك، في إجابته عن مؤامرة روسية مزعومة للإطاحة بحكومة مولدوفا.

وذكر إن التقارير "مقلقة للغاية" و "ليست خارجة عن حدود السلوك الروسي".

وأضاف: "إننا نقف تمامًا مع الحكومة المولدوفية وشعب مولدوفا".

اتهمت رئيسة مولدوفا روسيا بالتخطيط لاستخدام مخربين أجانب لعزل حكومتها الموالية للاتحاد الأوروبي من السلطة.

يأتي ذلك، فيما كشف جون كيربي قبلها، مصير المنطاد الصيني الكبير الذي جرى اسقاطه خلال الأسبوعين الماضيان.

قال كيربي إنهم ما زالوا يعملون على إخراج منطاد التجسس الصيني من الماء.

وذكر إنه، بعض، وليس كل المنطاد الذي غرق في قاع المحيط الأطلسي تم انتشاله .

