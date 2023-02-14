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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطات دمشق تفتح معبري سراقب وأبو الزندين لإيصال المساعدات لمتضرري الزلزال

زلزال سوريا
زلزال سوريا

فتحت السلطات في العاصمة السورية دمشق، أمس الإثنين، معبري سراقب وأبو الزندين لإيصال المساعدات لمتضرري الزلزال في الأراضي الخارجة عن سيطرة الحكومة.

وأعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء أوليج إيجوروف، خلال إفادة إعلامية مساء الاثنين، عن فتح السلطات السورية وفقا لتوجيهات الرئيس بشار الأسد معبري سراقب وأبو الزندين من جانب واحد؛ من أجل تقديم المساعدة للسكان المتضررين من الزلزال في الأراضي غير الخاضعة لسيطرة السلطات السورية، وتم تشكيل قوافل مساعدات إنسانية للضحايا".

وأشار جنرال المصالحة الروسي في سوريا إلى صعوبة تقديم المساعدة لضحايا الزلزال، بسبب عدم وجود ضمانات أمنية في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة غير الشرعية، مؤكدا أن القافلة جاهز للتوجه إلى المناطق المنكوبة برفقة ممثلين عن الهلال الأحمر.

 

وبلغت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب المنطقة فجر الاثنين قبل الماضي الموافق 6 من فبراير الجاري، 1414 وفاة، و2349 مصابا، بحسب وزارة الصحة السورية، في الوقت الذي أكدت فيه منظمة الصحة العالمية أن عدد الضحايا في جميع المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا يبلغ نحو 8500 شخص.
 

سوريا بشار الأسد منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية توجيهات الرئيس الصحة السورية

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