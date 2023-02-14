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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع جديد فى أسعار الدولار بالعراق| هذا سعره الآن

صدى البلد

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وإقليم كردستان.

وبحسب وسائل إعلام عراقية فإن بورصتي "الكفاح والحارثية" المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 151000 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح يوم امس الاثنين 149000 دينار.

وارتفعت  اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  152000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 150000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كردستان، فان الاسعار ارتفعت ايضا حيث سجل البيع 151650 دينارا، وبلغ سعر الشراء 150650 دينارا لكل 100 دولار.

 

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