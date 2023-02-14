القبض على شخص بحوزته سلاح ناري وتماثيل أثرية مقلدة بالفيوم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن إستغاثة (عامل- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم "له معلومات جنائية") مدعياً خلالها قيام (مالك مكتب مقاولات- مقيم دائرة مركز الفيوم "له معلومات جنائية " ) بالإتجار فـى الآثار وتهديده بتشويه سمعته وتلفيق القضايا له.

وبالفحص تبين لقطاع الامن العام بوزارة الداخلية وجود خلافات مالية بين العامل ومالك مكتب المقاولات.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مالك مكتب المقاولات وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة الفيوم.. وبحوزته (فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار- عدد 4 تماثيل مقلدة- كمية من العملات الأثرية المقلدة وزنت 10 كيلو جرام).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.