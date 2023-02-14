حب يولع القلب.. زوج يهدي زوجته بوكيه طعمية احتفالا بالفلانتين.. شاهد

شهدت مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية اليوم تزامنا مع احتفالات المصريين بعيد الحب اقدام زوج في العقد الثالث من عمره علي اهداء زوجته شريكة حياته هديه بوكيه ورد يحوي "طعميه" بقصد الدعابه وتقديره بها طوال 4 سنوات فترة زواجهما وانجابهما طفل لم يتجاوز عمره سنتين ونصف .

وكان الزوج "م.ن"28 سنة قد أقبل علي شراء بوكية من إحدي محلات التجارية المتخصصة في بيع الورود بشارع الجيش قبيل دخوله أبوابه منزله لإسعاد شريكة حياته .

الجدير بالذكر أن المحلات التجارية لبيع الحلوى والهدايا والورود شهدت توافد المئات من الأسر والعائلات على شراء احتفالا بأعياد الحب والفلانتين .

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