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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حب يولع القلب.. زوج يهدي زوجته بوكيه طعمية احتفالا بالفلانتين.. شاهد

بوكية ورد يحوي طعمية
بوكية ورد يحوي طعمية

شهدت مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية اليوم تزامنا مع احتفالات المصريين بعيد الحب اقدام زوج في العقد الثالث من عمره علي اهداء زوجته شريكة حياته هديه بوكيه ورد يحوي "طعميه" بقصد الدعابه وتقديره بها طوال 4 سنوات فترة زواجهما وانجابهما طفل لم يتجاوز عمره سنتين ونصف .

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وكان الزوج "م.ن"28 سنة قد أقبل علي شراء بوكية من إحدي محلات التجارية المتخصصة في بيع الورود بشارع الجيش قبيل دخوله أبوابه منزله لإسعاد شريكة حياته .

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نيابة كفرالزيات تحقق في ضبط أدوية مغشوشة داخل مخزن

الجدير بالذكر أن المحلات التجارية لبيع الحلوى والهدايا والورود شهدت توافد المئات من الأسر والعائلات على شراء احتفالا بأعياد الحب والفلانتين .

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الغربية محافظة الغربية كفر الزيات زوج بوكيه ورد عيد الحب الفلانتين هدايا المحلات التجارية

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