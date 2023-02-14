180 جنيه التكلفة وهذه أماكن إجرائها.. تحليل ما قبل الزواج قرار رسمي

يهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحالة الصحيه للمواطن، حيث أنه أطلق العديد من المبادرات الصحية للحفاظ على صحة المواطنين والقضاء على الأمراض، وتحدث أيضًا الرئيس منذ عدة أشهر عن قرارات تسعى الدولة لأتخذها للحفاظ على الأسرة، وبعض الأمور التي تتعلق بالحالة الصحية للمتزوجين.

تحاليل ما قبل الزواج

سعر تحليلك ما قبل الزواج



حددت وزارة الصحة سعر تحليل ما قبل الزواج، بقرار جديد نشرته الجريدة الرسمية، حيث حددت أسعار التحاليل وما هي الفحوصات المطلوبة من المقبلين على الزواج، بعد إضافة أنواع جديدة من الفحوصات أصبح الطرفان ملزمان بإجرائها قبل الزواج، وتنتشر أماكن تحليل الزواج في مصر في المستشفيات والوحدات الصحية.

وجاء سعر تحليل ما قبل الزواج وفقا لقرار وزارة الصحة اليوم كالآتي:

• فيروس الالتهاب الكبدي c و B وفيروس نقص المناعة المكتسبة بقيمة 35 جنيها.

• الثلاسيمبا ومرض فقر الدم المنجلي 80 جنيها.

• اختبار فصائل الدم 15 جنيها.

• اختبار معامل ريزوس RH بنحو 25 جنيها.

• نسبة الهيموجلوبين 15 جنيها.

• سكر في الدم 10 جنيهات.

وتكون التكلفة الكاملة للتحاليل 180 جنيه فقط.

وفي ذلك الصدد، قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتريا والمناعة والتغذية، ورئيس قسم البكتريا بمستشفى جامعة القاهرة، أن فحوصات ما قبل الزواج قرار جيد جدًا ويساعد على تجنب تفشي الأمراض بين المواطنين، لأن معظم من أقبلوا على الزواج تزوجوا بدون إجراء أي فحوصات طبية على الإطلاق، ولذلك هناك الكثير من الأمراض التي تفشت بينهم دون علمهم، ولكن الدولة دائمًا تكون حريصة على أبنائها، وتعمل على خطة 100 مليون صحة، فهذا جهد مشكور للحفاظ على صحة المواطنين.

وأكدت عبد الوهاب – في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تحاليل ما قبل الزواج تتكون من عدة تحاليل، وهي فيروس بي و سي، وفيروس الأيدز والسكر وعدد أخر من التحاليل التي تساعد الأنسان على ممارسه حياتة بشكل طبيعي، والأكتشاف المبكر للأمراض يجعل فرص العلاج أكبر، ومن المهم أيضًا معرفة أن الجينات الوراثية بينهم سليمة من أجل الحفاظ على الأبناء، ومن المقرر أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سوف يطبق هذا القرار بشكل رسمي و سيطلب المأذون شهادة الصحة قبل عقد القران.

تحاليل ما قبل الزواج

واختتمت عبد الوهاب، أنه يجب أيضًا أن يضاف الكشف النفسي على الطرفين المقبلين على الزواج، وهذا لا يعني أن طرف منهم سيصبح "مجنون" مثلًا، ولكن هناك العديد من المشاكل النفسية بداخلنا ولا نعلم عنها شيء، وهذه المشاكل تجعل الحياة الزوجيه تزداد سوء وتنتهي بالأنفصال فيجب علينا تجنبها أيضًا.

أماكن تحاليل ما قبل الزواج



ووفقا لقرار سابق أصدره مجلس الوزراء، تمت إضافة تحاليل جديدة للمقبلين على الزواج ، طبقا لما جاء في تعديل اللائحة الأساسية منها إضافة بعض الخدمات إلى البند السادس من الملحق رقم 3 الوارد باللائحة "التحاليل الطبية"، والتي تتضمن تقديم خدمات إجراء بعض التحاليل الطبية وهي فيروس الالتهاب الكبدي C وB، وفيروس نقص المناعة المكتسبة HIV، وكذلك الثلاسيميا، ومرض فقر الدم المنجلي.



وأماكن عمل فحص الزواج ستكون في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، أو في المراكز الطبية المقسمة على كل الإدارات الصحية في كل محافظات الجمهورية والمخصصة لاستقبال المقبلين على الزواج.